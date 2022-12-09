إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت بزعم تهريب أسلحة إيرانية إلى حزب الله

قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل هددت بقصف مطار بيروت، بزعم استخدامه في تهريب أسلحة من إيران إلى حزب الله.

وقال الإعلام الإسرائيلي، إن إيران تحاول استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق، مضيفا أن تل أبيب تتحرى عن محاولة طهران تهريب أسلحة من خلال رحلات مدنية إلى مطار بيروت.









ونفت السلطات اللبنانية، الخميس، أخبارا عن نقل طيران “معراج” الإيراني أسلحة إلى جماعة “حزب الله” عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مطار الحريري ضم وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن.

ونفى مولوي نقل أسلحة عبر طيران “معراج” وشدد على أن “جهاز أمن المطار واع لكل ما يدخل ويخرج من لبنان”.

وكانت قناة “الحدث” السعودية، تحدثت عن “استخدام رحلات شركة معراج الإيرانية لنقل أسلحة ومعدات لحزب الله”، معتبرة أن “هذا سيؤثر على عمل مطار بيروت”.

وردا على مزاعم نقل أسلحة عبر الطيران، قال مولوي: “نحن حريصون على تطبيق القوانين على كل الطيران والمهم حماية لبنان وسلامة الطيران”.

وأضاف: “مدير عام الطيران المدني أوضح الموضوع وهو يقوم بمسؤولياته في هذا الإطار مثل أي ضابط في جهاز أمن المطار”.

وفي تصريحاته للصحافيين، أكد فادي الحسن أنّ نقل أسلحة عبر مطار بيروت “خبر عار من الصحة”.

وأوضح أنّ “الشركة (معراج الإيرانية) بدأت أول رحلة لها إلى مطار بيروت الدولي في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتستوفي كل الشروط الأمنية”.

وأكد مدير عام الطيران المدني أن “توقيت هذا الخبر مؤذ لسمعة مطار بيروت”.