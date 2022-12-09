ميقاتي: سنعمل لتفعيل التّعاون بين لبنان وأشقائه العرب وبينه وبين الصّين

ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلمةً خلال انعقاد القمة العربيّة – الصينيّة في الرياض، وجاء فيها:

“أودّ في البداية أن أتقدّم بتحيّة خاصّة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أطال الله بعمره، وأتوجّه بجزيل الشّكر إلى المملكة العربيّة السعوديّة الشّقيقة وقيادتها الحكيمة لكرم الاستضافة والإقامة، وللأمانة العامّة للجامعة العربيّة على حسن التّحضير للحدث العالميّ الذي نعيشُه اليوم.









يستحضرني في خلال هذا اللقاء قول لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، عندما سبق وقال: “طموحنا لا حدود له، طموحنا أن يكون اقتصادنا أكبر ممّا نحن فيه”.

واليوم في كلمة الافتتاح، قال الرئيس شي جينبينغ: “إنّ القضايا العظيمة تبدأُ بالحلم وتنجز بالعمل الملموس”.

وتابع ميقاتي: “لهذا، ليس غريباً أنّ تكون عيون العالم شاخصة اليوم لمتابعة اجتماعنا لما له من دلالاتٍ ومعانٍ. إنّ عالمنا العربيّ الذي يملكُ الكثير من المُؤهلات البشريّة والطبيعيّة هو في صلب اهتمام العالم، وتحديداً جمهوريّة الصّين الشعبيّة التي تربطُنا بها أواصرُ صداقةٍ وقواسم مشتركة”.

أضاف: “ها هي هذه العلاقات بين العالمين ترتقي اليوم إلى مستوى غير مسبوقٍ يفتحُ، ليس فقط لعالمَينا العربي والصيني، بل أيضاً للعالم أجمع، آفاقاً من العمل المشترك القائم على التعاون المجدي للطرفين والاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة”.

وقال: “أيها السادة،

يتطلّع لبنان إلى هذه القمّة بكلّ أملٍ وسيعملُ بجهدٍ لتفعيل التعاون بينه وبين أشقائه العرب، وبينه وبين الصين، وهي ثاني أقوى اقتصاد بالعالم ومركز ثقل للاستقرار والتنمية والتطور العالمي.

أكرر شكري وامتناني للدولة المضيفة وللامانة العامة، ونتمنّى لأعمال هذه القمة النجاح، ولنا كلّ الآمال بتفعيل التعاون في ما بيننا لما فيه مصلحة شعوبنا وبلدان العالم أجمع”.