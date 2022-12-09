بسبب “شبهات مالية مرتبطة برياض سلامة”.. ستيفاني صليبا المتهمة بـ”تبييض الأموال” تخطف الأضواء وجدل سياسي أمني!

تحضر قضية الممثلة #ستيفاني صليبا في أخبار خارجة عن مألوف المشهد السياسي القضائي الأمني اليومي. فنانة شابة جميلة تتحوّل فجأة عنواناً بارزاً في المواقع ونشرات الأخبار. وتتوالى بيانات سياسية وأمنية لتوضيح التباسات وجدلاً تثيره قضيتها.

البدء كان مع إصدار المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بحث وتحر عنها، ربطاً بالتحقيقات في ملف الاثراء غير المشروع وتبييض أموال، والتي زجّ فيها باسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى تعميم المذكرة على الأجهزة الأمنية.









بعدها، نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أي دور له في منع ملاحقة صليبا وتنفيذ مذكرة التوقيف في حقها لدى وصولها الى مطار “رفيق الحريري الدولي”.

التطور الأبرز سجّل اليوم مع إعطاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتوقيف الممثلة صليبا، والتحقيق معها من قبل القاضية عون.

وقال مصدر قضائي أن “صليبا موقوفة حاليا على ذمّة التحقيق بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع”.

وأوضح أنه جرت إحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يُقرر لاحقًا تركها أو إبقاؤها موقوفة.

وقال مصدر قضائي آخر مطلع على مضمون القضية ، إن “التحقيقات لم تظهر تحويله أموالاً إلى صليبا، ما يعني أن فرضية تبييض الأموال غير صلبة”. واعتبر أن “الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلاً أو مجوهرات لا تعني أنها عمليات تبييض أموال”.

ونفّذت القوى الأمنية مضمون مذكرة بحث وتحر بحق صليبا التي كانت وصلت مساء الأربعاء الى مطار بيروت آتية من جدة، حيث شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ويمتنع مكتب صليبا عن الادلاء بأي تعليق حول القضية.

ووضعت المديرية العامة للأمن العام أمام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات ملف ستيفاني صليبا منذ وصوله إلى المكتب المختص في الأمن العام حتى تاريخه، “رغم طابعه السري، وذلك من أجل كشف الحقائق أمام الرأي العام”، كما أوردت في بيانها الذي تضمن الآتي:

-” إن اللبنانية ستيفاني أودولف صليبا وصلت من دبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن “طيران الشرق الأوسط” (MEA) الساعة 20,00 من فجر يوم 8/12/2022، وأثناء الاستعلام العدلي عنها تبيّن أن في حقها “بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة – جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض أموال”.

– إن برقية بلاغ البحث والتحري، المشار إليها أعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للأمن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ولم يُذكر فيها إسم القاضي أو النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.

– بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الأصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم، وفقاً للصلاحية كون الجرم المشار إليه في البرقية هو “جرم تبييض أموال”، ولا يوجد أي إشارة أو ملاحظة مدونة في البلاغ بوجوب مخابرة أي قاض أو أي مدعي عام في هذه القضية. وبناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الأموال وللأسباب المذكورة أعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي أشار “بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال 48 ساعة وعدم كف التدبير”.

وأضاف البيان: “قامت المديرية العامة للأمن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ إشارة النيابة العامة المالية وفق الاصول القانونية المتبعة”.

الى ذلك، نفى المكتب الإعلامي لرئيس تيار المرده #سليمان فرنجية تدخله في ملف صليبا.

وشقت ستيفاني صليبا طريقها نحو الشهرة في العام 2016 من خلال مسلسل “متل القمر”، وبعده في مسلسل “صرخة روح” (2016)، و”شبابيك” (2017)، و شاركت عام 2018 في “فوق السحاب” بدور تاليا التي تتكلم الروسية كأول عمل لها في مصر.