التيار الوطني الحرّ: إلتباس وعدم وضوح لدى قيادة حزب الله

صدر عن اللّجنة المركزيّة للإعلام والتواصل في التّيار الوطنيّ الحرّ البيان الآتي:

“آخر ما كنّا نريدُه هو أن ندخل في نقاش إعلاميّ مع حزب الله، لكن الحقيقة تفرض علينا أن نوضحها ونقول إنّ ما ورد في بيان العلاقات الاعلاميّة في حزب الله ملتبس جداً ويحمل تناقضاً بين الحرص على إجماع مكوّنات الحكومة في اتخاذ القرارات فيما لا ينسحب ذلك على حضور الجلسات، فإذا لم يكن هناك إجماعٌ في الحضور، فكيف يكون في اتخاذ القرارات؟!”.









أضاف البيان: “الحقيقة أنّ الاتفاقَ الذي حصل على عدم جواز عقد جلساتٍ لحكومة تصريف أعمال تمّ التأكيد عليه في جلسة مجلس النواب في 3/11/2022، ولازمة حدوث أمر طارئ واستثنائيّ كما وموافقة مكوّنات الحكومة أمرٌ تمَّ التأكيد عليه ايضاً في الجلسة وفي تصريح علني معروف لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ ومعلوم أنّ كل ذلك لم يحدث، فلا الأمر الطارئ في ظلّ وجود بنود كإنشاء معهد للأحداث، ولا الموافقة حصلت إذ لم يكن هناك اي تشاور حتّى. امّا ذكر ما تمّ اخبار الوزير باسيل به في حال حضور الجلسة فهو غير واقعي اطلاقاً، خصوصاً وأنّ الوزير هكتور حجار حضر الجلسة فقط بغية إبلاغ الحاضرين عدم الموافقة على أصل عقدها وبنودها، وقد تمّ تجاهل هذا أيضاً، ما ينفي احترام ما زعم في بيان حزب الله الاتفاق عليه.

ظاهر أنّ هناك التباساً وعدم وضوح لدى قيادة حزب الله في ما حصل، وما زلنا نأمل في تصحيحه”.

وختم: “أمّا الصداقة فإنّ التيار الوطني الحرّ يعرف معناها جيّداً لأنّه يقدّم كل ما يلزم في سبيل حفظها والحفاظ عليها، الاّ ما يتعلّق بمسألة الدور والوجود والشراكة. وبكلّ الأحوال، انّ رئيس التّيّار سيتحدّثُ عن كلّ هذه المغالطات ويكونُ كلامه أكثر شرحاً وإيضاحاً حول ضخامة ما حصل في مقابلته الاعلاميّة ليل الأحد على محطة LBC”.