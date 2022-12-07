انتفاضة إيران ومدى تأثيرها على شيعة لبنان

عندما افترش اللبنانيون الساحات بشعارات منتفضة في 17 تشرين الأول 2019، كان رهان المؤيدين كبيراً على الانتقال إلى مرحلة بعناوين جديدة تشمل المساحة الجغرافية الوطنية بكليّتها. وما لبثت الصورة أن بدأت تتفكّك نتيجة الضغوطات التي طرأت سريعاً، مع توجه “#حزب الله” إلى “أنصاره” ودعوته إياهم للانسحاب نتيجة ما سمّاه أمينه العام حينذاك “أسئلة ومخاوف… واتركوا الساحات للذين هم مقتنعون بها”. وانطلقت مذذاك حملات أرادت استثناء المواطنين الشيعة من الحضور في “روح الانتفاضة” بدءاً بمحاولات إقناعهم أنهم غير معنيين وليست ثمة مصلحة بتواجدهم على “أرض الثورة”. وما لبثت أن ظهرت نتيجة هذا الضخّ المناهض للمظاهر المنتفضة في استحقاق الانتخابات النيابية، حيث اتضح أن الناخبين الشيعة الذين يؤيدون التغيير كانوا بمثابة أقلية عددية مقترعة. وعلى العكس، تضمنت الندوة البرلمانية متأهلين إليها من طوائف متنوعة وسط مفاجآت محقّقة على امتداد المناطق، إلا أنّ الأصوات الشيعية لم تنضم بغزارة إلى هذا التحول الذي بقي ضئيلاً جداً بحسب ما تُظهر الارقام الاحصائية انتخابياً. واقتصرت أعداد الناخبين الشيعة الذين منحوا صوتهم للوائح التغيير في دائرة “الجنوب الثالثة” على 13 ألفاً بالأحرف المدوّرة في مقابل 182 ألفاً للائحة الأحزاب التقليدية، بحسب مركز دراسات الباحث كمال الفغالي. وبدت الحال مشابهة في دائرة “الجنوب الثانية” مع 10 آلاف صوت معارض بموازاة 131 ألفاً انتخبوا أحزاب المنطقة. ولم تتجاوز الأصوات الشيعية التي نالتها اللوائح المعارضة الأساسية في دائرة “البقاع الثالثة” 7 آلاف، بمواجهة 145 ألفاً اقترعوا للائحة المدعومة من “حزب الله”.









ولم تعتبر هذه النتائج مستغربة بالنسبة إلى الباحثين الانتخابيين الذين لاحظوا أن ظاهرة اقتراع النساء للوائح المعارضة تفوّقت على المقترعين الرجال لها في مختلف البيئات باستثناء المكوّن الشيعي. وغابت اللوائح المعارضة القوية القادرة على الاستقطاب في مناطق “الحزب” باستثناء “الجنوب الثالثة” بما لم يجعلها قادرة على المنافسة الجدية. ومن الملاحظات المسطّرة أيضاً، أن التنظيم الايديولوجي استمر قوياً في مناطق “حزب الله” إضافة إلى الخدمات التي لم تنبض كليّاً مقارنة بمناطق أخرى. وكذلك، اضطلع الضغط السياسي بدور في مواجهة الاقتراع المعارض. هكذا، استطلع المراقبون العلميون أن الناخبين الشيعة لم يدخلوا فعلياً “فريق التغيير” اقتراعاً، في وقت برزت مفاجأة أساسية مثلاً في دائرة “جبل لبنان الثالثة” التي كاد يفوز في انتخاباتها مرشح غير متوقع. وإذا كانت استتبعت تلك المرحلة بعد أشهر بالاحتجاجات الايرانية المذكّرة بزمن انتفاضة لبنان، فإن أكثر ما عكسته تلك المتغيرات على الساحة اللبنانية تمثل استناداً الى شريط الأحداث بإرجاء فكرة التظاهر التضامني نظراً لغياب الاستعدادات الشعبية لبنانياً وخشية البعض من احتقانات أمنية. وعلى الصعيد السياسي الرمزي، تضامن النائب المنتخب ايهاب مطر مع مهسا أميني بصوتٍ واحد في الانتخابات الرئاسية. وكان لافتاً حدث آخر تفاعل معه بعض اللبنانيين على أثر الحدث الكروي الرياضي العالمي، إذ كان لامتناع فريق كرة القدم الايراني عن أداء النشيد الوطني في خطوة قُرأت بانها تضامينة مع المحتجين الايرانيين أن أثار بعض التعاطف من معارضين لمحور “الممانعة” مع الفريق الرياضي، في مقابل انتقادات من مؤيدين لـ”حزب الله” ربطوا خسارة المباراة الأولى بتركيز المنتخب على السياسة!

ماذا تعني هذه المؤشرات لجهة مدى تأثير انتفاضة ايران على شيعة لبنان؟ وهل ثمة متغيرات ممكنة لبنانياً يمكن ترجيحها تزامناً مع بداية التحول الايراني؟ تقول الباحثة السياسية منى فياض لـ”النهار” إنه “لا يزال من المبكر ظهور مفاعيل للانتفاضة ال#إيرانية باعتبار أنه من غير الواضح أفق الثورة الحاصلة في طهران، كما أن الأوضاع معقّدة جداً في لبنان. وهناك اعتراضات على القول إن المعرقل يتمثل في سياسة إيران التي توجّه “حزب الله”. لا يقرأ المواطنون ذلك كثيراً ويعترضون على عبارة الاحتلال الايراني، لذلك فإنهم يتساءلون عند حصول احتجاجات في إيران كيف سيتحركون وضدّ من؟”، مشيرةً إلى أن “البروباغندا التي يصغي إليها الجمهور الممانع في لبنان، لا تُبرز ما يحصل في إيران خلال الاعلام بما يحتّم اتجاهه إلى فضائيات غير لبنانية. فكيف به الاقتناع أو إدراك ما يحصل وسط نقص في المعلومات التي إذا وصلته ربما لا يؤيدها لأن إضعاف “حزب الله” لن يرضي الجمهور الشيعي في ظلّ فئة تدافع عنه أو ليست مصلحتها إضعافه. وهناك من يقلق من إضعاف “الحزب” وسط مواقف الآخرين منه والواقع اللبناني المبني على العصب الحزبي والطائفي بما يعقّد الأوضاع أكثر”. وتقرأ فياض أن “التغيير في إيران لا يحصل بالسرعة المفترضة والذي سيأخذ وقتاً لأن النظام ليس مستعداً للتنازل باستثناء التراجع الشكلي لناحية إعادة تنظيم كيفية التعامل مع الحجاب والاتجاه الى اقفال الحسابات المصرفية للنساء اللواتي تظهرن سافرات بما يعني أن النظام لن يتغير بين ليلة وضحاها وآثار ذلك ستحتاج وقتاً لبنانياً”، مرجّحةً أن “المؤشرات تنحو باتجاه تشدّد داخلي في إيران وزيادة الدعم الذي يتلقاه “حزب الله” وسط الواقع المعيشي الضاغط لبنانياً وغياب الحلول. ولماذا مطالبة الشيعة بالتحرك في وقت لا يتحرك الآخرون، علماً أن المواطنين الشيعة يستفيدون أكثر من سواهم راهناً. ولماذا يثور الشيعة في وقت يصمت بقية اللبنانيين؟”.

بدوره، يغوص الباحث السياسي حارث سليمان في حديث لـ”النهار” في “معاني ثورة الحجاب وقيام المرأة بانتفاضة ضد فرض ارتدائه بالإكراه فتقصّ شعرها وتتعرّض للموت ثمناً لموقفها. وتتمثل الحقيقة في أن فكرة النظام الايراني وولاية الفقيه لا علاقة لها بالشيعة. وتفرض هذه الفكرة ارتداء الحجاب كمعطى يعود إلى الإسلام السياسي، مع الدخول إلى المجال الشخصي لتحديد معنى الفضيلة والأخلاق”، مضيفاً أنه “إذا كان النظام استبدادياً في إيران بواسطة آلات الدولة وسلطتها فإن فرض الحجاب بالإكراه محاولة لجعل القمع في النفس البشرية. وما يحصل في الانتفاضة الايرانية عبارة عن لاءات مترابطة: أولاً، لا لولاية الفقيه. ثانياً، المطالبة بقانون وضعيّ ودحض فكرة أن المرشد مكلّف من الله بحكم الشعب. ثالثاً، رفض الحكم بواسطة رجال الدين”. ويشخّص سليمان “الخلل في الرأي العام اللبناني والخارجي المتمثل بقياس مؤشر سقوط النظام وسط التغيّر الجوهري في الثقافة الايرانية والايديولوجيا والقيم الفكرية الايرانية. وهناك من يعتبر أنه في حال وصول التظاهرات إلى إضعاف “حزب الله” تكون بمثابة احتجاجات جيدة، وإلا فإن ما يحصل لا يستحق عناء التفكير. ويُعتبر هذا النوع من التعامل الفكري والاعلامي قاصراً، في وقت يكمن جوهر قوّة “حزب الله” في لبنان بالمسائل الثلاث التي يرفضها الشعب الايراني فإذا زالت إيرانيا تزول في لبنان”، لافتاً إلى أن “جوهر قوّة سلاح “الحزب” ليس السلاح أو المال بل تلك النقاط الثلاث. ويتوجب ترقّب ما سيحصل في ايران وانعكاسه على لبنان مع الاشارة الى أن المسألة ليست بمباشرة. وتراجع فكرة ولاية الفقيه وحكم رجال الدين في ايران يشكل انهياراً للبنية الفكرية والعقائدية لحزب الله. فإن جزءاً من تماسك “حزب الله” هو من قوّة النظام الإيراني وقوة عقيدة ولاية الفقيه. وإذا انهار التماسك الايراني وانهارت العقيدة وصورة رجال الدين سينعكس ذلك على “الحزب” في لبنان”.