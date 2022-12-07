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هشام حداد يبرر انتقاله إلى “إم تي في”…بأغنية

December 7, 2022

لا تبدو الأغنية التي بثتها قناة “أم تي في”، للإعلامي هشام حداد، مراجعة لتجربة ماضيه في انتقاد القناة، بقدر ما بدت تبريراً لتعاقده مع المحطة، ومصالحته معها، بعد سنوات من الانتقادات، حيث كان يطلق على القناة اسم “كوكب أم تي في” و”قناة الكواليتي”.
وتعاقد حداد مع “أم تي في”، حيث يقدم قريباً برنامج “كتير هلقد” الكوميدي الساخر، حسبما أعلنت القناة التي بثت أغنية، ويظهر حداد في ختامها صاعداً الى سلمّ ليصبح ارتفاعه على مستوى المحطة.

لا ينكر حداد في أغنيته كل تلك التباينات والانتقادات والمسميات، لكنه يشير الى انه التقى مع المحطة في المواقف السياسية بعد اندلاع حراك 17 تشرين، كما ذكّر بتجربة النضال في العقبة الماضية ضد الوجود السوري، عندما أقفلت القناة قبل اعادة افتتاحها في العام 2009، بالقول “اننا التقينا على الحرية”.

وهاجم حداد، تلميحاً، “التيار الوطني الحر”، الذي كان أحد أعضائه، بوصفه نسي القضية. وقال إن “الفراق لا قيمة له”.

وكان حداد، حتى الموسم التلفزيوني الماضي، أحد نجوم قناة “أل بي سي” التي تعتبر منافسة لقناة “أم تي في”، بعد تقديمه فيها مواسم عديدة من برنامجه “لهون وبس”.

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