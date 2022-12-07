هشام حداد يبرر انتقاله إلى “إم تي في”…بأغنية

وتعاقد حداد مع “أم تي في”، حيث يقدم قريباً برنامج “كتير هلقد” الكوميدي الساخر، حسبما أعلنت القناة التي بثت أغنية، ويظهر حداد في ختامها صاعداً الى سلمّ ليصبح ارتفاعه على مستوى المحطة.

لا ينكر حداد في أغنيته كل تلك التباينات والانتقادات والمسميات، لكنه يشير الى انه التقى مع المحطة في المواقف السياسية بعد اندلاع حراك 17 تشرين، كما ذكّر بتجربة النضال في العقبة الماضية ضد الوجود السوري، عندما أقفلت القناة قبل اعادة افتتاحها في العام 2009، بالقول “اننا التقينا على الحرية”.

وهاجم حداد، تلميحاً، “التيار الوطني الحر”، الذي كان أحد أعضائه، بوصفه نسي القضية. وقال إن “الفراق لا قيمة له”.

هالاغنية بتشبه الإعتذار قبل ما يطل ع شاشتهم كرمال هيك كان لازم يكون إسمها

أنا أسف لأني مكنش غصب عني🤭وحتى كيف عم يطلع عالسلم ليوصل الهن لفوق😲مع انو صاحب المحطة كمان بوقتها قال عنه كلام جارح مابدو يعملو أغنية؟🤭قلتلي الثورة جمعتكم😉 باي ذا واي موفقين بزنس از بزنس #هشام_حداد https://t.co/Nixtz1HjrE — HOT NEWS (@NewsGherChekel) December 6, 2022

وكان حداد، حتى الموسم التلفزيوني الماضي، أحد نجوم قناة “أل بي سي” التي تعتبر منافسة لقناة “أم تي في”، بعد تقديمه فيها مواسم عديدة من برنامجه “لهون وبس”.