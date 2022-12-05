بعد انفعاله داخل الجلسة.. الحجار عاد معتذراً!

علمت “الجديد” أن انفعال وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال حضوره جلسة مجلس الوزراء انتهى باعتذار من رئيس الحكومة قبل تصريح ميقاتي للإعلام.

وكان تسلاناً حصل بين الحجار وميقاتي إلا أنه لم يحصل أي احتكاك بينهما كما أشيع، تدخل إثره وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ووزير التربية عباس الحلبي، في حين أشارت المعلومات إلى أنه الحجار كان يمثل الوزراء غير الحاضرين في الجلسة.









وفي تصريح أمام الإعلاميين كان الوزير حجار قد قال: طلبت من الرئيس أن نتراجع خطوة إلى الوراء وكنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة فسجلت هذا الموقف وخرجت من الجلسة التي لا تزال مستمرة.