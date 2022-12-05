وزير المهجرين في هجوم عنيف على ميقاتي: اسفي على دعم الثنائى له هو الموصوم بالعار

قال وزير شؤون المهجرين الدكتور عصام شرف اليدن عل مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

لقد ربح ميقاتي جولة مستغلا قضية إنسانية صحية لاعبا على وتر حساس جدا ، ولكنه فاقد الإنسانية والوجدان وهو ألعوبة بيد الغرب واسفي على دعم الثنائى له وهو الموصوم بالعار والنهب وهو الذي رفض ويرفض كل الحلول الاقتصادية متل طرح

-ضريبة التضامن الاجتماعي التي تنفذ الموازنة من العجز

– رفض ويرفض الهبة الإيرانية المجانية من النفط التي تحيي الاقتصاد الوطني وتنير لبنان لمدة شهور طويلة

– هو الذي يريد مسح الودائع لإرضاء أسياده في البنك الدولي ومن ورائهم لتعويم نفسه ماليا وسياسيا .

-وهو الذي يرفض السياسات الاقتصادية التنموية .

وهو ليس أكثر من موظف سفارة وقد انكشف من خلال عرقلته لملف عودة النازخين السوريين إلى بلادهم

مستمرون بمواجهته وسوف تراه قريبا مغيبا عن الساحة السياسية بإذنه .