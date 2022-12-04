ميقاتي: كلام “خريش” يحمل في طياته تهديدا وهو بمثابة إخبار إلى الأجهزة الأمنية

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي:

في سياق حملات التحريض الذي يقوم بها “التيار الوطني الحر” عقب دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، صدر هذا المساء كلام لنائبة رئيس ” التيار” الانسة مي خريش يحمل في طياته تهديدا وتحريضا وهو بمثابة إخبار الى الاجهزة القضائية المختصة.









وكانت خريش قد غردت قائلة:

دولة الرئيس…الازمة الاجتماعية يلّي عم تتحجج فيها مش مستجدة…إنت رئيس حكومة مستقيلة والدستور بيمنعك تدعي لمجلس وزرا بغياب رئيس جمهورية…من وين استرجعت حق ساقط…وساقط معو تكليفك؟ انتبه من الحقد لأنو بيجر للفتنة…النصيحة كانت بجَمَل…بعرف عم تضحك ع المتل لأنك بتسعّر بالدولار