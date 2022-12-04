الراعي: على ميقاتي أن يصوب الأمور

أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي، الى أن “المسؤولين ينتهكون الرحمة وأوصلوا الدولة إلى تفكّكها”، معتبراً أن “معطّلي انتخاب الرئيس يمعنون في ذلك ومساعدة الخارج للبنان مرتبطة أولاً بانتخاب رئيس وخروج البلد من المحاور”.

وفي عظة الأحد، لفت الراعي الى أن “حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس لا حكومة جدول أعمال الأحزاب والكتل السياسية”، متمنياً على “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات أن يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئياً لعقد اجتماع للحكومة يوم الاثنين”.









ورأى الراعي أن “البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وخلق اشكالات جديدة وتعريض الأمن للاهتزاز ونتمنى على الحكومة أن تبقى بعيدة من التأثيرات من هنا وهناك”