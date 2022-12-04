إليسا تُبدع بمدينة جدة بحضور شارون ستون والنجمة الهندية بريانكا شوبرا… وسيلفي خاص مع آندي غارسيا

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ساهرا مساء الجمعة بمدينة جدة على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وقدمت إليسا في الحفل أغنيات عديدة حققت بها شهرة واسعة في الوطن العربي منها “يلا نغني”، “عايشالك”، “أحلى دنيا” وأغنيتها الجديدة “أنا وبس” وكذلك “من أول دقيقة” التي قدمتها في دويتو مع النجم المغربي سعد المجرد هذا العام وحققت بها نجاحا كبيرا وتفاعل معها الحاضرون بقوة.









وحضر الحفل عدد من كبار الشخصيات منهم شارون ستون وميشال رودريغيز وجاي ريتشي والنجمة الهندية بريانكا شوبرا، كما حضر عدد كبير من النجوم العرب منهم أمينة خليل ولبلة وبوسي.

وتوقفت الفنانة إليسا عن الغناء لتعبّر عن حبّها للممثل العالمي آندي غارسيا الذي تواجد بين الحضور، وقالت “لا يمكنني إلا أن أتوقف عن الغناء لأقول إن آندي غارسيا هو الممثل المفضّل عندي”. وتابعت “أريد صورة تذكاريّة مع آندي غارسيا”.

واحتفلت النجمة إليسا مؤخرا بالنجاح الكبير لأغنية “من أول دقيقة” التي حققت 300 مليون مشاهدة في أقل من 6 أشهر، حيث نشرت بوستر الأغنية عبر حسابها على تويتر، معلقة عليها “300 مليون بوسة ليكم كلكم”، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال.

وطرحت النجمة اللبنانية كليب أغنيتها الجديدة “أنا وبس” مؤخرا، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال. وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.