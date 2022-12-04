ميسي يحقق رقماً غير مسبوق في تاريخ كأس العالم.. كان يشترك به مع رونالدو قبل أن يتفوق عليه

عاش ليونيل ميسي، نجم وقائد الأرجنتين، ليلة تاريخية بعد قيادته منتخب بلاده إلى التأهل لربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في دولة قطر.

وانتزع “التانغو” فوزاً صعباً وشاقاً من أستراليا بنتيجة هدفين لواحد، في المباراة التي جرت على ملعب أحمد بن علي، سهرة السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022، لحساب الدور ثمن النهائي.









ومهّد ميسي طريق الفوز لزملائه بعدما كسر صمود الدفاع الأسترالي من تسديدة أرضية خادعة، استقرت على يمين الحارس ماثيو ريان في الدقيقة 35 من الشوط.

كما وضع أفضل لاعب في العالم 7 مرات، مواطنه لاوتارو مارتينيز في مواجهة مباشرة مع رايان، لكن مهاجم إنتر ضيّع طريق المرمى.

ميسي يحقق رقماً مميزاً في كأس العالم

ونظير أدائه المميز، حصل ميسي على جائزة رجل المباراة، ليبيت أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم يحقق هذه الجائزة، وفق شبكة Squawka المتخصصة بالإحصائيات.

وذكرت “سكواكا” أن ميسي فاز بجائزة رجل المباراة في كأس العالم للمرة الثامنة، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

وفكّ ميسي شراكته بهذه الجائزة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فاز بالجائزة 7 مرات سابقة، بينما يأتي الهولندي أريين روبن ثالثاً بـ6 مرات.

ويملك كريستيانو رونالدو فرصة اللحاق بميسي، وذلك عندما يلعب منتخب البرتغال ضد سويسرا، يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على ملعب لوسيل في ختام مباريات الدور ثمن النهائي.

المباراة رقم 1000

يُذكر أن ميسي خاص مباراته رقم ألف (1000) في مسيرته الاحترافية مع منتخب الأرجنتين، والأندية التي لعب لها.

وخلال هذا الكم الهائل من المباريات، سجّل ميسي 789 هدفاً وقدّم 338 تمريرة حاسمة في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب، وفق ما ذكرت شبكة opta المتخصصة بالإحصائيات.

ودافع ميسي عن قميص منتخب الأرجنتين في 169 مباراة، بينما مثّل برشلونة في 778 مباراة بجميع البطولات، و53 مباراة مع باريس سان جيرمان.

ويُعد هدف ميسي في شباك أستراليا هو الأول له في الأدوار الاقصائية بكأس العالم، والتاسع في مشاركاته الخمس.

وبات ميسي في المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب “التانغو”، متأخراً بهدف واحد عن غابرييل عمر باتيستوتا (10) صاحب الصدارة، كما تفوق على دييغو أرماندو مارادونا الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 8 أهداف.