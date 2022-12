المخابرات الإسرائيلية تتجوّل في قرى بعلبك؟

في مقطع فيديو قصير نشره مركز “ألما” الاسرائيلي، الذي يترصد أمنياً ما وراء الحدود في لبنان وسوريا، تنتقل الكاميرا بين الوجوه، وتصور الدراجات النارية التي تحمل شباناً، كما يسير حاملو الكاميرا وراء سيارات، ويصورون حفرة للأشغال العامة.

قال موقع “ألما” إن الصور مأخوذة من قرية حدث بعلبك في شرق لبنان. وزعم أن هناك حفرة يقوم “حزب الله” بحفرها، هي بمثابة مدخل لنفق! علماً أن المنطقة البعيدة جداً من الحدود الجنوبية مع فلسطين، يستحيل حفر أنفاق فيها!

The search for #Hezbollah activity in #Lebanon continues through eyes on the ground. Here's what was found in the village of Hadath in the #Iranian proxy-controlled Beqaa Valley. pic.twitter.com/I5Zs05ryqa

