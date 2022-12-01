فيديوهات مؤثرة للاعبي منتخب المغرب مع أمهاتهم.. احتفلوا معهن بالتأهل لدور الـ16 في كأس العالم

كان من اللافت حرص عدد من لاعبي منتخب المغرب على الاحتفال مع أمهاتهم بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، عقب الفوز على كندا.

وتصدّر منتخب “أسود الأطلس” ترتيب المجموعة السادسة، عقب فوزه على كندا 2-1 يوم الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، في المباراة التي جرت على ملعب الثمامة، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، مستفيداً من تعادل كرواتيا مع بلجيكا سلبياً.









لاعبون في منتخب المغرب يحتفلون مع أمهاتهم

وبعد إطلاق الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس صافرته معلناً نهاية المباراة، انفجرت أفراح اللاعبين والجماهير المغاربة على حد سواء، بمشاركة بعض أمهات اللاعبين.

ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صعود سفيان بوفال، متوسط ميدان منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي، إلى المدرجات من أجل والدته.

وعلى الفور دخل بوفال بين أحضان والدته، وقام بمعانقتها بحرارة شديدة في لقطة مؤثرة، وطبع على جبينها ورأسها عشرات القبلات، فرحاً ونشوة بهذا الفوز التاريخي.

بدورها قامت والدة بوفال بمساعدة ابنها على خلع القميص، الذي أهداها إياه، وسط عبارات الثناء والإشادة من محللي شبكة قنوات beIN Sports، مالكة حقوق بث كأس العالم في المنطقة العربية.

وعلّق طارق الجلاهمة، المحلل بقنوات “بي إن سبورتس”، على اللقطة بالقول: “سبحان الله! من يُرضي والديه، الله يرضى عليه”.

وأضاف: “تتبَّع الإنسان الناجح، تجد أن خلفه أباً وأماً هو بار بهما، ويُرضي الله- عز وجل- عن طريقهما، هذه كلها رسائل ودروس مجانية للجميع، بأن من يرضي والديه يجزيه الله خير الجزاء”.

كما ظهر نايف أكرد، مدافع منتخب المغرب، في فيديو على الهواء برفقة والدته، حيث احتضنته بحرارة.

أشرف حكيمي صنع الحدث

وكان أشرف حكيمي، لاعب المغرب وباريس سان جيرمان، قد احتفل مع والدته بالفوز على بلجيكا، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب الثمامة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقامت والدة حكيمي التي كانت موجودة على المدرجات، بمساعدة نجم باريس سان جيرمان، على خلع قميص المغرب، قبل أن يتعانقا بطريقة عاطفية ومؤثرة للغاية.

وقام حكيمي بإهداء قميص “أسود الأطلس” لها، بينما انتشرت صور أخرى على “السوشيال ميديا” وهو يقبل رأسه والدته.

ويومها نشر حكيمي صورتين مع أمه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلّق عليها باللغة العربية وكتب: “أحبك أمي”، مرفقاً التغريدة برمز قلب.