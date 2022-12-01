معجزة يابانية تطرد ألمانيا من كأس العالم.. “الساموراي” هزم إسبانيا ورافقها إلى دور الـ16

ودعت ألمانيا كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي رغم فوزها 4-2 على كوستاريكا الخميس في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

وحلت بطلة العالم أربع مرات في المركز الثالث بالمجموعة بعد فوز اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.









واعتمدت كوستاريكا على خط دفاع مؤلف من خمسة لاعبين، لكن ألمانيا هزت الشباك في الدقيقة العاشرة عندما لعب ديفيد راوم كرة عرضية استغلها سيرج جنابري.

ولكن بعد تقدم اليابان على إسبانيا في المباراة الأخرى، تخلت ألمانيا عن حذرها وسجلت كوستاريكا هدفين حملا توقيع يلتسين تيخيدا وخوان بابلو فارجاس.

وسجل البديل كاي هافرتز ثنائية من الأهداف قبل أن يحرز نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع، لكن النتيجة النهائية قادت اليابان لإنهاء المجموعة في الصدارة متفوقة على إسبانيا في المركز الثاني.

في المباراة الثانية، ساعد الجناح ريتسو دوان ولاعب الوسط آو تاناكا اليابان على الفوز على إسبانيا 2-1، ليبلغ الفريقان مراحل خروج المغلوب مع تصدر اليابان للمجموعة.

وستلتقي اليابان مع كرواتيا في دور 16 بينما ستلعب إسبانيا، التي احتلت المركز الثاني برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد ألمانيا لكنها تفوقت عليها بفارق الأهداف، مع المغرب الفائز بصدارة المجموعة السادسة.

ووضع المهاجم الفارو موراتا منتخب إسبانيا في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن حول تمريرة سيزار أزبليكويتا داخل منطقة الجزاء في الشباك بضربة رأس ليسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات بكأس العالم.

وأدركت اليابان التعادل بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق دوان الذي سدد في الشباك مباشرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، قبل أن يسجل تاناكا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد أن تم اقرار الهدف بعد فحص مطول لتقنية حكم الفيديو المساعد.