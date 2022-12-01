رئيسة كرواتيا السابقة تحمل الوشاح الفلسطيني خلال مباراة بلادها مع بلجيكا

أظهر مقطع مصور، اليوم الخميس، رئيسة كرواتيا السابقة، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، وهي تحمل وشاح فلسطين خلال حضورها مباراة منتخب بلادها مع بلجيكا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، ليضاف إلى العديد من الفيديوهات التي أظهرت حجم الدعم الذي تناله فلسطين خلال كأس العالم 2022 في قطر.









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وكانت الرئيسة الكرواتية السابقة قد ظهرت قبل أيام في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة حيث تجمع حولها المارة لالتقاط صور تذكارية معها.