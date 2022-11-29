“فيفا” يعلن أسماء أول طاقم تحكيم نسائي بشكل كامل.. 3 نساء سيُدرن بمفردهن هذه المباراة بكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أسماء أول طاقم تحكيم نسائي خالص في كأس العالم لإدارة مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول.

بحسب التصريحات ذاتها، فإن كلاً من الفرنسية ستيفاني فرابار والبرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز سيصبحن معاً أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال.









وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازاً جديداً في مسيرتها، بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس/آذار الماضي وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاماً البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز. كما تشارك بالبطولة في قطر سليمة موكانسانغا من رواندا، وياماشيتا يوشيمي من اليابان.

نساء يدرن مباريات فيفا للمرة الأولى

على صعيد آخر، تعتبر مشاركة النساء ضمن قائمة الحكام في مونديال قطر 2022 سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم لبطولات فيفا، وقد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ذلك لأول مرة في مايو/أيار الماضي.

إذ ضمت القائمة كلاً من الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية ساليما موكاسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، إضافة إلى ثلاث حكمات مساعدات: البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية كارين دياز ميدينا، والأمريكية كاثرين نيسبيت.

في تلك الأثناء، قال رئيس لجنة الحكام كولينا: “هي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة، وما هذا إلا ثمرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ عدة سنوات، في سبيل نشر حكام إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار”.

وأضاف: “وبهذا نؤكد بوضوح أن كل ما يهمنا هو الجودة وليس الجنس، وأنا آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي”.

كما علق كولينا بالقول: “من حقهن الوجود في كأس العالم فيفا، لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عالٍ جداً، وهذا هو أهم عامل بالنسبة لنا”.

3 حكام عرب في مونديال قطر 2022

يشار إلى أن قائمة الحكام لمونديال قطر 2022 تضم 105 حكام، من بينهم 36 حكماً، و69 حكماً مساعداً، إضافة لـ24 حكم فيديو، حسب قائمة الحكام في الموقع الرسمي لـ”فيفا”.

وضمت القائمة 3 حكام عرب ضمن قائمة الحكام الأساسيين، وهم: القطري عبد الرحمن الجاسم، والجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله.

كما ضمت قائمة الحكام المساعدين 7 عرب، وهم: المصري محمود أبو الرجال، والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري، والجزائريان عبد الحق إيتشعلي وقوراري مقران.

كذلك في قائمة حكام الفيديو كانت 3 أسماء عربية، وهم: القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق.