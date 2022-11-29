مولر يطالب المنتخب الألماني بالتواضع أمام كوستاريكا

أكد توماس مولر نجم المنتخب الألماني أنه يتحتم على فريقه أن يتحلى بالتواضع خلال المواجهة الحاسمة أمام كوستاريكا يوم الخميس في المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022.

ويلتقي الفريقان على ملعب الخور حيث لا بديل أمام الماكينات الألمانية سوى الفوز لتجنب الخروج من دور المجموعات خلال النسخة الثانية على التوالي من بطولة كأس العالم.









بداية بطيئة

وبدأ المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه هانسي فليك مشواره في قطر بخسارة مفاجئة أمام اليابان بهدفين لهدف، ثم تعادل بصعوبة أمام إسبانيا بهدف لمثله في المباراة الثانية، ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة.

وقال مولر (33 عاما) في مؤتمر صحافي “عندما تنظر الكرة العالمية إلى مباراة ألمانيا أمام كوستاريكا أعتقد أن الأفضل من الخارج، أعتقد أنه من الواضح تماما أن علينا الفوز، لكننا بالطبع نحترمهم”.

وأضاف “نتحلى بالكثير من التواضع، إذا نظرت إلى ترتيب المجموعة فلدينا نقطة واحدة، وبسجل تهديفي يبلغ سالب هدف واحد، لذا لا يوجد ما يجعلنا نشعر بالبهجة”.

وأشار مولر الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة “نعم بالطبع مررنا بموقف مماثل حين لم يكن أمامنا من بديل سوى الفوز على كوريا الجنوبية (في مونديال روسيا 2018) الآن علينا أن نلعب بشكل مختلف”. وأكد “إن ما رسم الابتسامة على وجوهنا هو أنه أصبح لدينا فرصة في بلوغ دور الستة عشر ثم أظهرنا للعالم الكروي معدنا الحقيقي”.

المنتخب الألماني تحت قياد فليك بدأ مشواره في قطر بخسارة مفاجئة أمام اليابان بهدفين لهدف ثم تعادل أمام إسبانيا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تغريم المنتخب الألماني عشرة آلاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و500 دولار أميركي) لعدم حضور أي لاعب المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة أمام إسبانيا في مونديال قطر 2022.

وجاء قرار الفيفا الثلاثاء مصحوبا بتحذير للمنتخب الألماني لعدم تكرار مثل هذا الموقف. وحضر فقط المدرب هانسي فليك في المؤتمر الصحافي الإلزامي عشية التعادل مع إسبانيا، علما بأن اللوائح تنص على ضرورة حضور لاعب واحد على الأقل رفقة المدرب الذي قرر توفير وقت السفر الطويل على اللاعبين من أجل تجهيزهم بشكل أفضل للمباراة. ويقام المؤتمر الصحافي الإلزامي التالي لمنتخب ألمانيا الأربعاء عشية المباراة المصيرية أمام كوستاريكا في ختام فعاليات دور المجموعات.

وطالب لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم السابقون بمشاركة نيكلاس فولكروغ مع المنتخب في مباراته الحاسمة أمام كوستاريكا، خاصة بعدما سجل هدف التعادل أمام المنتخب الإسباني. وشارك مهاجم فريق فيردر بريمن في مباراته الدولية الأولى خلال مباراة ودية أمام منتخب عمان قبل انطلاق منافسات كأس العالم، وسجل خلالها أيضا. وافتقد المنتخب الألماني إلى مهاجم صريح منذ اعتزال ميروسلاف كلوزه، بالإضافة إلى استبعاد تيمو فيرنر قبل انطلاق البطولة المقامة في قطر بسبب الإصابة.

وقال بير ميرتساكر الفائز بكأس العالم 2014 “إنه ملتزم بنفس العمل الذي يقوم به مع بريمن. وقدم عرضا جيدا يؤهله للعب في المباراة المقبلة”. ويحتاج المنتخب الألماني إلى الفوز على كوستاريكا، على

أمل أن يخسر المنتخب الياباني أمام نظيره الإسباني. وإذا تعادل المنتخب الياباني، وفاز المنتخب الألماني سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لتحديد المتأهل منهما.

وسجل فولكروغ 10 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، ليصبح أكثر اللاعبين الألمان تسجيلا للأهداف في الدوري. وفي هذا التوقيت خلال العام الماضي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية.

قرار الاعتزال