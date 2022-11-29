أميركا تقصي إيران وتتأهل لدور الـ ١٦

أقصى المنتخب الأميركي نظيره الإيراني من تصفيات كأس العالم في الدوحة بعد فوزه بمباراة حاسمة بهدف مقابل لا شيء، سجله المهاجم، كريستيان بوليستيك في الدقيقة 38 من المباراة.

وتأهلت الولايات المتحدة إلى دور 16 لتلاقي هولندا في يوم 2 ديسمبر المقبل في مباراة يخرج الخاسر منها من التصفيات.









ورصيد أميركا ارتفع إلى خمس نقاط، لتحل في المركز الثاني بعد إنكلترا المتصدرة برصيد 7 نقاط، ورصيد إيران وقف عند 3 نقاط، حيث يودع منتخبها البطولة من الدور الأول.

وانتهت جولة حافلة للمنتخب الإيراني بعد أن خسر بستة أهداف مقابل هدفين أمام إنكلترا، وتمكن من الفوز على ويلز على هدفين ليدخل مباراته النهائية بوضع أفضل من المنتخب الأميركي حيث كان يكفيه التعادل للتأهل بينما احتاج الأميركيون إلى الفوز.

وسجل المنتخب الأميركي أول أهدافه بعد سلسلة من الهجمات غير الناجحة.

وتمكن كريستيان بوليستيك من التسجيل عبر اختراق صفوف المنتخب الإيراني في الدقيقة 38 من المباراة، بعد تمريرة متقنة بالرأس من أحد زملائه في منطقة جزاء الإيرانيين، ليلتحم بعدها بعنف مع حارس المرمى الإيراني، علي رضا بيرانوند، لكنه عاد إلى المباراة بعد تلقي العلاج.

وسجل المنتخب الأميركي هدفا ثانيا قبل ثوان من نهاية الوقت الإضافي للشوط الأول، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسجيله من موقع تسلل.