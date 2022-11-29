لبنان”يغرق”!

في مشهد متكرر، غمرت مياه الأمطار طرقات لبنان ما أدى الى احتجاز المواطنين داخل سياراتهم.

فقد إنهمرت بعد ظهر اليوم الثلثاء أمطارٌ غزيرة وتحولت الطرقات إلى مستنقعات بعدما غرقت الشوارع والأوتوسترادات العامة، بالسيول والأمطار، ما عكس تقاعس الجهات المعنية وإهمالها لأبسط واجباتها، ولجهة تنظيفها المجاري وتأهيلها البنى التحتيّة.









وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشهدا صادما على طريق كفرحباب – غزير نتيجة الأمطار الغزيرة.

كما شهد أوتوستراد جونية زحمة سير خانقة جراء تجمع الأمطار بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية، بحسب ما افادت “غرفة التحكم المروري”.

الى ذلك، ناشد مواطنون عالقون في سيّاراتهم على أوتوستراد كسروان الساحلي القوى الأمنيّة التدخل لإنقاذهم.

كما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان المسلك الشرقي للاوتوستراد في بلدة نهر ابراهيم يشهد زحمة سير خانقة بسبب غزارة الامطار، وان احياء البلدة تغمرها السيول. كما ان السير على الطريق البحرية من نهر الراهيم وصولا الى مدينة جبيل شبه متوقف والناس العالقة في سياراتها ناشدت القوى الامنية والدفاع المدني المساعدة.

كما اجتاحت مياه الأمطار مركز الدّفاع المدنيّ في جونية>

بالتوازي، غمرت الأمطار السوق القديم في جبيل وجرفت معها الأوساخ والنفايات.

وبعد السيول التي غمرت الطرقات في كسروان خاصة، تمكن البعض من انقاذ المواطنين العالقين في سياراتهم، كما في الفيديو أدناه في ذوق مكايل، حيث نقلوا عبر إحدى الشاحنات:

https://www.youtube.com/watch?v=Qaa8WenOq7s

اقليم الخروب: إلى ذلك، غمرت مياه الامطار معظم طرقات منطقة اقليم الخروب، بالاضافة الى الاوتوستراد الساحلي، من الأولي وحتى خلدة. وتشكلت البحيرات والمستنقعات في وسط الطرقات، نتيجة غزارة الامطار، وعدم استيعاب اقنية التصريف لهذه الكميات الضخمة من المياه، مما اعاق حركة مرور السيارات، وتسبب بزحمة سير خانقة وتعطل العديد من السيارات .