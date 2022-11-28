إعلاميون إسرائيليون: شعرنا بكراهية العرب لنا أثناء تواجدنا في قطر

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصادرة في تل أبيب ، اليوم الأحد أن المراسلين الرياضيين الإسرائيليين واجهوا العديد من الحوادث العدائية أثناء تغطية فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وكتبت الصحيفة الإسرائيلية “نشعر بالكراهية ومحاطين بمشاعر العدائية وعدم الرغبة في وجودنا”.

وقال مراسلون رياضيون إسرائيليون أن أشخاصا من سلسلة من البلدان الإسلامية كانوا يلاحقونهم ويحدقون بهم، مشيرين إلى أنهم يحملون الجنسيات الفلسطينية والإيرانية والقطرية والمغربية والأردنية والسورية والمصرية واللبنانية.

وتحدث صحافيون آخرون من إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرضهم لوقائع مماثلة، ونشر مواف فاردي من هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية فيديو لرجل يصرخ فيه ويقول “لا وجود لإسرائيل ، ولكن فلسطين، أنت غير مرحب بك هنا، هذه قطر بلدنا”.

وكشف صحافي بالتلفزيون الإسرائيلي عن واقعة مناقضة، حيث أحاط به مجموعة من المشجعين الإيرانيين يحتفلون بالفوز على ويلز، كما تحدث مشجعون إسرائيليون عن استقبالهم بشكل جيد في قطر.

وسافر الآلاف من المشجعين الإسرائيليين إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم رغم عدم تأهل منتخب بلادهم إلى البطولة.