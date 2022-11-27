11 حالة إسهال وتقيؤ في دار للعجزة في طرابلس.. واشتباه بالكوليرا!

أعلنت إدارة المستشفى الحكومي في طرابلس انها استقبلت عددا من المصابين بإسهال وتقيؤ من أحد مراكز المسنين في ابي سمراء، وانها عمدت فورا الى التعاطي معهم على انهم مصابون بالكوليرا فعملت على عزلهم .

من جهتها، أعلنت دار العجزة- مركز الخدمات الاجتماعية في ابي سمراء ان 11 مسنا اصيبوا بالاسهال والتقيؤ ونقلوا بالفعل الى المستشفى الحكومي.









واشارت إدارة المستشفى الى ان المركز اتصل فورا بمصلحة الصحة في طرابلس وبوزارة الصحة، بغية التنسيق والمتابعة والوقوف على سبب الاصابات، وانه جرى فورا بالتنسيق مع المصلحة اجراء كشف عام بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية. كما جرى اخضاع باقي النزلاء الى تطعيم مضاد للكوليرا بمشاركة الصليب الأحمر.

كما أكدت ان “ادارة المركز ستصدر بيانا توضيحيا فور توافر المعطيات وستعمد الى ملاحقة اسباب الاصابات، منعا لانتشار العدوى او تجدد اي مظاهر مرضية مشابهة في صفوف المسنين الذين يتجاوز عددهم الثلاثمئة”.

وكانت اذاعة صوت لبنان 100.5 قد افادت بأنه دوّت عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم صافرات سيارات الإسعاف في منطقة أبي سمراء ليتبين فيما بعد أن فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة عملت على نقل ما يقارب 20 إصابة في صفوف المسنين من أحد مراكز دار العجزة في المنطقة بعد إصابتهم بحالات إسهال وإستفراغ ليتم نقلهم الى مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة .

ونقلت عن مصدر مطلع في المستشفى بأن الفحص السريع لهذه الحالات أشار الى إصابتهم بوباء الكوليرا، لكن لا يمكن التأكيد على هذا الموضوع قبل إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت الخبر، مشيرة الى أن الإصابات التي تم نقلها على وجه السرعة من داخل دار العجزة إنما كانت بسبب التسمم، لكن حتى الساعة لم يتم التأكيد على صحة أي معلومة بإنتظار النتائج الصحيحة والتي ربما تعلن عنها إدارة المستشفى الحكومي يوم غد الإثنين.