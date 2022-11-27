رغم الخسارة من بولندا، لا يزال بإمكانه تصدر مجموعته.. هذه حظوظ المنتخب السعودي بالتأهل

على الرغم من خسارة المنتخب السعودي أمام المنتخب البولندي، فإنّ حظوظ الأخضر بالتأهل إلى دور الـ16، من مونديال قطر 2022، لا تزال قائمة في حالتين اثنتين.

حظوظ المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ16

مع انتهاء منافسات الجولة الثانية، فإنّ المنتخب السعودي بات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط في مجموعة التي تضم أيضاً بولندا المتصدرة برصيد 4 نقاط، والأرجنتين الثانية برصيد 3 نقاط متقدمة على السعودية بفارق الأهداف، وأخيراً المكسيك بنقطة يتيمة.









وللمنتخب السعودي آمال كبيرة بالتأهل إلى دور الـ16 في مونديال قطر سواء في مركز الصدارة أو من خلال المركز الثاني، من خلال حالتين اثنتين هما:

أولاً: فوز السعودية على المكسيك

فوز المنتخب السعودي على المكسيك يعني أنه سيضع في جعبته 6 نقاط، ستضمن له بالتأكيد أحد المركزين المؤهلين للدور القادم من خلال صدارة أو ثاني المجموعة.

الفوز على المكسيك، مع تعادل بولندا والأرجنتين، سيتأهل السعودية للدور القادم متصدراً لمجموعته.

أما الفوز على المكسيك، مع فوز أحد الفريقين الآخرين بولندا أو الأرجنتين، سيضع الأخضر السعودي في المركز الثاني، الذي يؤهله أيضاً لدور ثمن النهائي.

ثانياً: تعادل السعودية مع المكسيك

أما في حالة التعادل، فسيدخل المنتخب السعودي في بوابة الحسابات وانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين الأرجنتين وبولندا.

التعادل سيجعل في جعبة السعودية 4 نقاط، وستؤهله فقط في حال فوز بولندا على الأرجنتين.

أما في حال فوز الأرجنتين أو تعادلها مع بولندا، فإنهما سيتأهلان سوياً، بولندا أولاً برصيد 5 نقاط، والأرجنتين ثانياً برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن السعودية.

وخسر منتخب السعودية أمام بولندا 0-2، السبت، في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022، والذي شهد أيضاً إضاعة ركلة جزاء للأخضر، وتسجيل ليفاندوفسكي أول أهدافه على الإطلاق في كأس العالم.

في حين فازت الأرجنتين على المكسيك 2-0 على ملعب لوسيل بهدفين أحرزهما ليونيل ميسي وإنزو فرنانديز.

نظام التأهل في دور المجموعات في كأس العالم

يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، ولكن في حال تساوي فريقين أو أكثر بنفس رصيد النقاط، فيتم اللجوء إلى القانون الذي يعتمده فيفا وهو:

1- فارق الأهداف العام من خلال طرح الأهداف المستقبلة من الأهداف المسجلة.

2- في حال التساوي في القاعدة الأولى يتم اللجوء إلى المنتخب الذي سجل عدد أهداف أكثر.

3- وفي حال التعادل أيضاً يُحتكم إلى المواجهة المباشرة بين المنتخبين أو إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، إذا كان عددها أكثر من منتخبين، ثم إلى فارق الأهداف وعدد الأهداف بين المنتخبات المعنية.

4- وإذا استمر التعادل، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء، ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي:

بطاقة صفراء خصم نقطة.

بطاقة حمراء غير مباشرة خصم 3 نقاط.

بطاقة حمراء مباشرة خصم 4 نقاط.

بطاقة صفراء ثم طرد مباشر خصم 5 نقاط.

5- أما قاعدة الفصل الأخيرة ففي حال التساوي بجميع مما سبق، فهي سحب القرعة لتحديد المتأهل.