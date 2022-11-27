كيروش يردّ على انتقادات كلينسمان “العنصرية”: تصريحاتك وصمة عار وأدعوك للالتحاق بالمنتخب الإيراني

أثارت التصريحات التي أدلى بها أسطورة كرة القدم الألمانية، يورغن كلينسمان، بحق المنتخب الإيراني، المشارك في كأس العالم 2022 بقطر، غضب مدرب المنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش، والتي وصفها بأنها “وصمة عار على كرة القدم”.

حيث رد كيروش على اتهامات كلينسمان برسالة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مساء السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد أن كال نجم ألمانيا السابق العديد من الاتهامات للمنتخب الإيراني ومدربه، وفق ما ذكرته صحيفة “The Guardian” البريطانية.









يأتي ذلك بعد أن تفوقت إيران على ويلز، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدفين دون رد، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات المونديال، فيما اتَّهم كلينسمان منتخب “أسود فارس” باستخدام العنف على الفريق الخصم من أجل تحقيق الفوز.

ما الذي قاله كلينسمان

قال كلينسمان في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الجمعة: “هذه ثقافتهم، والطريقة التي يلعبون بها كرة القدم، ولهذا السبب كارلوس كيروش هو المدرب المناسب لهم، حيث فشل في أمريكا الجنوبية ولم يتأهل معهم لكأس العالم، والشيء نفسه حدث له مع مصر”.

أضاف كلينسمان: “عاد مرة أخرى إلى إيران، الذين سبق أن عمل معهم في الماضي، الأمر ليس صدفة، بل يحدث عن قصد، هذه الثقافة التي يلعبون بها كرة القدم في بلادهم، يذهبون كثيراً للحديث مع الحكم، ودكة البدلاء كذلك تحاول التحدث مع الحكام المساعدين”.

كما تابع قائلاً: “هم يحاولون باستمرار استفزاز مَن أمامهم حتى يفقد تركيزه، والأمر يحدث في العديد من الثقافات الأخرى، مثل غواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا، وشاهدته بنفسي خلال عملي مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية”.

بينما كان أسطورة منتخب ألمانيا أثار العام الماضي غضباً واسعاً في إيران، بعد أن زعم أنه شاهد منتخب إيران في بطولة كأس العرب، التي أقيمت خلال ديسمبر/كانون الأول 2021.

رد كارلوس كيروش الغاضب

فيما ردّ كارلوس كيروش عليه قائلاً: “عزيزي يورغن، لقد أخذت زمام المبادرة لتقول لي كارلوس، لذلك أعتقد أنه من المناسب أن أقول لك يورغن، أليس كذلك؟”.

أضاف مدرب المنتخب الإيراني: “حتى لو لم تعرفني شخصياً فأنت تُشكِّك في شخصيتي بحُكم متحيز، بغضِّ النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران وفريق إيران الوطني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم”.

أكمل كارلوس كيروش: “لا أحد يستطيع أن يضر بنزاهتنا إذا لم تكن بمستوانا بالطبع، على الرغم من قول ذلك نود دعوتك كضيف لنا، للحضور إلى معسكر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد، وشعب إيران، والشعراء والفن، والجبر، وكل جيل الألفية”.

تابع المدرب البرتغالي قائلاً: “تعرف على الثقافة الفارسية… واستمع أيضاً من لاعبينا إلى مدى حبهم لكرة القدم، واحترامهم لها، كمواطن أمريكي/ألماني، نحن نتفهم عدم وجود دعم منك، لا مشكلة”.

كما أشار كارلوس كيروش أنه: “على الرغم من ملاحظاتك الفاضحة على بي بي سي، التي تحاول تقويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا، فإننا نعدك بأننا لن نُصدِر أي أحكام بشأن ثقافتك وجذورك وخلفيتك، وأنك ستكون دائماً موضع ترحيب في عائلتنا”.

أضاف: “في الوقت نفسه، نريد فقط أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا، تحياتي.. كارلوس”.