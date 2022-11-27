مصادر ترى أن الإحجام عن دعوة الحكومة لاجتماعات «ضرورة» تعميم للشغور للتخلص من «الطائف» أو إذعاناً لمرسوم عون

هل يستطيع اللبنانيون الصمود معيشيا وصحيا على الأقل، إلى ذلك الوقت الافتراضي، في ظل تجنب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، تحت إلحاح الضرورة، الى مرسوم يسمح بصرف المليارات من الليرات للمستشفيات المهددة بالتوقف عن غسل كلى المرضى المحولين من وزارة الصحة وعلى حسابها أو مرضى السرطان المعلقين بحبال الوعود الواهية.

كما أن الإحجام عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع حرم اللبنانيين من متابعة مونديال قطر، لأن صرف 5 ملايين دولار بدل ربط لبنان بالشبكة الموزعة، يتطلب مرسوما في مجلس الوزراء، وبما ان ثمة من عقد العزم على ألا يرتكب هذه «الخطيئة» المثيرة للحساسيات، فقد بادر رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري إلى التواصل مع الشبكة المعنية، والمملوكة بعض أسهمها الى شخصيات لبنانية، متبرعا بالتغطية لما تبقى من أنشطة المونديال.









مصادر لبنانية متابعة استشهدت بالمادة 62 من الدستور اللبناني (دستور الطائف) التي تنص على الآتي: «في حال خلو سدة رئاسة الجمهورية، لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية، وكالة، بمجلس الوزراء»، وقد طبق رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام هذه المادة، خلال فترة الشغور التي سبقت انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، بعد إضافة عبارة «مجلس الوزراء مجتمعا» من قبيل العرف.

‎واللافت أن وزير الإعلام زياد مكاري أبلغ قناة «الجديد» بأنه طلب من الرئيس ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء لإصدار مرسوم بصرف 5 ملايين دولار للشركة الناقلة للمونديال، لكن ميقاتي فضل تجنب ذلك؟ الأمر الذي أتاح لبعض الأوساط الإسلامية خصوصا، أن ترى في الأمر محاولات لتعميم الشغور، تمهيدا للإطاحة باتفاق الطائف ودستوره، عبر طرح تعديله، من باب التطوير، الأخف وطأة على السمع.

‎وطبيعي ألا يكون الرئيس ميقاتي شخصيا في مثل هذا الوارد، لكن الأوساط عينها تعتبر في الامتناع عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد حتى في حالات الضرورة القائمة، إذعانا ضمنيا لمرسوم قبول استقالة الحكومة، الذي وقعه الرئيس ميشال عون، في آخر أيام ولايته بتجاوز واضح للأعراف.