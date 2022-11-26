اللبنانيون بلا “مونديال”.. بالفيديو- باسيل يتابعه من قسم الـVIP في قطر!

تم التداول بفيديوهات لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أثناء حضوره كأس العالم 2022 المقامة في قطر .

وذكرت معلومات أن باسيل، الذي حضر لقاء أميركا – إنكلترا مساء أمس الجمعة برفقة نجله، تلقى دعوة رسمية قطرية لمشاهدة المباراة. وقد افادت معلومات LBCI بأن زيارة باسيل الى قطر جاءت بدعوة رسمية لمتابعة كأس العالم في حضور ضيوف سياسيين أجانب من دول عدة ولإستكمال المحادثات السياسية التي أجراها في زيارته السابقة وستكون له مجموعة من الإجتماعات السياسية.









لكن وبغض النظر عن الدعوة، انتقد الكثير من اللبنانيين باسيل، وهو أحد المسؤولين الأساسيين في البلد، حيث يستطيع متابعة مبارياته المفضلة من المكان المخصص للـVIP، فيما المواطنون محرومون من حقهم مشاهدة المونديال عبر تلفزيون لبنان!

المركزية