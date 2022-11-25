اعتقال الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

قالت وسائل إعلام محلية إن السلطات المصرية اعتقلت، الجمعة، الفنانة منة شلبي بعد العثور بحوزتها على كمية من مادة الماريوانا أثناء عودتها من السفر.

وقال موقع “مصراوي” إنه “اتضح من خلال التحقيقات الأولية أنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة”.









وأضاف أنه “تم تحرير محضر وإخطار الجهات المسؤولة والتحفظ على الفنانة منة شلبي وتحرير مذكرة بالواقعة”.

بدوره ذكر موقع “القاهرة 24” أن “التحقيقات الأولية كشفت أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات ماريوانا المخدر كانت بحوزة الفنانة منة شلبي خلال عودتها من نيويورك”.

وتسمح ولاية نيويورك الأميركية بتدخين الحشيش أو الماريوانا في الأماكن العامة المتاح فيها تدخين السجائر العادية، ولكنها تبقى محظورة في أماكن العمل والجامعات والمستشفيات، وعلى بعد لا يقل عن 100 قدم من أي مدرسة.

أما في مصر فتصل عقوبة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، ومنها الحشيش، للسجن والغرامة.