ريفي يعلق على قرارات المجلس الدستوري: سنواجه محاولة تزوير إرادة اللبنانيين

أصدر النائب اللواء أشرف ريفي بيانا اشار فيه الى انه “رغم الإيحاء بوجود توازن وحيادية في بعض القرارات التي صدرت وتصدر وستصدر عن المجلس الدستوري، ومع التقدير لبعض القضاة، فإن هذا المجلس المعروف طريقة تشكيله، والتوازنات التي تقاسمتها المنظومة في تسمية أعضائه، ليس قادرا على تأدية المهمة المطلوبة منه، بمعزل عن التأثير الذي تمارسه المنظومة، فإن اختلف أركانها، تعطل عمل المجلس، وإن اتفقوا كانت القرارات على قياس مصالحهم”.









وأضاف: “إن هذا الواقع المحزن، يكفي لتوضيح الصورة الحقيقية لقرارات المجلس، فالهدف تغيير التوازنات في المجلس النيابي وقضم تمثيل قوى التغيير والمعارضة”.

وتابع: “نوجه التحية للمناضل الدكتور رامي فنج، ونقول لمن يسعى لنسف نتائج الإنتخابات النيابية أننا سنواجه محاولة تزوير إرادة اللبنانيين عموما والطرابلسيين خصوصا، وندعو قوى التغيير والمعارضة الى الوحدة لأن ما يحصل إستهداف لكل صوت حر”.