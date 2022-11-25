بعد هزم الأرجنتين… “Rolls-Royce” لكل لاعب في المنتخب السعودي!

سيكافأ لاعبو المملكة العربية السعودية بسيارة رولز رويس بعد فوزهم المذهل على عملاق كرة القدم الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2022.

ووفقًا للتقارير، سيمنح الأمير السعودي محمد بن سلمان آل سعود سيارة رولز رويس فانتوم لكل منهم.









وكانت السعودية قد فجّرت واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي على الارجنتين 2-1، الثلاثاء، على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيتقين 48 و53 بعد ان منح ليونيل ميسي التقدم للارجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.