أنغام تتعرض لمضاعفات صحية وتطلب الدعاء

تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية تسببت في احتجازها بالمستشفى، وكشفت الصفحة الرسمية للفنانة الشهيرة عن تفاصيل حالتها المرضية.

وأعلنت الصفحة الرسمية أن الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة الشهيرة جاءت بعد خضوعها لعملية جراحية، إلا أن الصفحة لم تعلن طبيعة هذه الجراحة.









وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام: “تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول”.

كما ذكرت الصفحة الرسمية: “نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها… نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل”.