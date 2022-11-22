هكذا تفاعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع فوز منتخب بلاده ضد الأرجنتين بكأس العالم

تداولت وسائل إعلام سعودية، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صورة نشرها الأمير سعود بن سلمان لفرحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتفاعله بعد أن حقق منتخب المملكة فوزاً مفاجئاً على الأرجنتين بهدفين مقابل واحد في دور المجموعات بكأس العالم بقطر.

وأظهر الصورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفقة أفراد عائلته وهم يتعانقون ويتبادلون التهاني وسط أجواء فرحة بعد تحقيق المنتخب السعودي نتيجة مفاجئة بأول مباراة لها بكأس العالم بقطر.









كما علق الأمير محمد بن سلمان على فوز المنتخب السعودي، وقال عقب انتهاء المباراة: “أعيش بين شعب جبار وعظيم لا يعرف المستحيل”.

السعودية تحقق مفاجأة بالمونديال

ويأتي هذا بعد أن فجّر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل؛ ليصعق الأرجنتين ويخرج منتصراً عليه 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ المونديال في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022.

وعلى الرغم من أنّ منتخب التانغو بدأ اللقاء بقوة، فإنّ المنتخب السعودي استطاع تطبيق مصيدة التسلل بشكل مُحكم على غالبية الهجمات الأرجنتينية، ليلغي الحكم لهم 3 أهداف بداعي التسلل.

وأول أهداف اللقاء سجلها المهاجم ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، بعد احتساب الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش ركلة جزاء مشكوك بصحتها، بعد لجوئه إلى تقنية الفار، بعدما قام مدافع السعودية بشد مهاجم الأرجنتين، داخل منطقة الجزاء.

وواصل الأرجنتينيون تهديدهم لمرمى العويس، الذي استطاع التصدي لعدة كرات خطرة.

وفي الدقيقة الـ22 سجّل ميسي هدفاً ثانياً ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفار.

وفي الدقيقتين 28 و35 سجل مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتنيز هدفين ألغاهما الحكم أيضاً بداعي التسلل أيضاً.

في المجمل، كان منتخب الأرجنتين هو الأفضل في الشوط الأول؛ حيث سيطر لاعبوه على مجريات المباراة، وسط تراجع من لاعبي المنتخب السعودي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تعرض قائد المنتخب السعودي سلمان الفرض لإصابة جعلته يخرج من الملعب باكياً، لصالح نواف العابد.

في الشوط الثاني، دخل الأخضر السعودي بشكل مغاير تماماً وقدم عرضاً مذهلاً، واستطاع بعد 4 دقائق تماماً تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة يسارية قوية من صالح الشهري في مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز.

وبعد ذلك بخمس دقائق وضع سالم الدوسري السعودية في المقدمة بتسديدة يمينية مذهلة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس جماهير بلاده التي احتشدت في استاد لوسيل.

وبهذه النتيجة ستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة؛ حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، في حين يلاقي المنتخب السعودي منتخب بولندا وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تضعه في الدور القادم.