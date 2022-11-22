الخارجية الأميركية تحذر مجدداً: عدم انتخاب رئيس يهدد بانهيار الدولة

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيودي بلبنان إلى فراغ سياسي غير مسبوق، ما ينذر بـ”انهيار الدولة مجتمعياً”.

وقالت ليف، في حديث لـ”الحرة”، رداً على سؤال عن حديث سابق لها عن انهيار الدولة في لبنان: “منذ تولي إدارة بايدن الحكم شاهدت الإدراة الأميركية تعاقب الأزمات التي صادفت لبنان”، مشيرةً إلى أن “هذه الأزمات لا تهدد الإقتصاد فقط، بل تنذر بانهيار الدولة مجتمعياً”.









واضافت: “لقد وضعنا خططاً لمساعدة لبنان إن كان عبر دعم الجيش اللبناني أو عبر تسهيل اتفاقيات الطاقة أو دعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن كل هذه التدابير لن يكون لها تأثير ما لم يقم البرلمان اللبناني بعمله بانتخاب رئيس للجمهورية، وقد فشلوا في ذلك، ما يترك لبنان في فراغ سياسي غير مسبوق”.

وختمت: “هذا الشيء لا نستطيع أن نفعل به شيئاً، فهم عليهم فعل ذلك”.