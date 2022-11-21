خطأ لا يغتفر وهدفان قاتلان.. هولندا تروض “أسود التيرانغا”

أحرز كودي جاكبو هدفا قرب النهاية، وأضاف دافي كلاسن هدفا في الوقت بدل الضائع لتفوز هولندا 2-صفر على السنغال في كأس العالم لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الأولى في استاد الثمامة، الاثنين.

وقرر لويس فان خال مدرب هولندا إعطاء الفرصة للحارس أندريس نوبيرت لخوض مباراته الدولية الأولى، وتألق في إنقاذ فرصة من تسديدة هائلة من إدريسا جاني جي، نجم “أسود التيرانغا” في الدقيقة 73.









وأهدرت هولندا أكثر من فرصة حتى ارتقى جاكبو، في ظهوره الأول بكأس العالم، لتمريرة عرضية من فرينكي دي يونغ، وهز الشباك بضربة رأس قبل حارس تشلسي إدوار مندي الذي خرج من مرماه في توقيت خاطئ تماما، في الدقيقة 84.

وأضاف البديل كلاسن الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد متابعة تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من مندي.

وتتقاسم هولندا صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط مع الإكوادور التي فازت 2-صفر على قطر صاحبة الأرض في افتتاح البطولة أمس، الأحد.

وستلعب هولندا أمام الإكوادور والسنغال بطلة أفريقيا مع قطر.