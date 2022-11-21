تفاصيل لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون ووفيق صفا

اكدت مصادر “الجديد” صحة المعلومات التي كشفها رئيس حزب التوحيد وئام وهاب حول لقاء جمع مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا بقائد الجيش جوزيف عون. غير ان اعطاءه طابع اللقاء السياسي تحديدا فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي غير دقيق.

ففي المعلومات ان اللقاء فعلا حصل يوم الاربعاء الماضي. ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق اللقاءات الدورية التي تجمع عون بصفا وتهدف الى التنسيق الامني اولا.









فمن المعلوم ان قائد الجيش جوزيف عون يقوم بلقاءات دورية مع مختلف القوى للتنسيق معها على الارض امنيا. وفي اللقاء الثنائي الاخير الذي جمع الرجلين، جرى البحث في الشأن الامني المشترك بالاضافة الى المقاربات السياسية المختلفة الداخلية والخارجية من دون البحث في اي مستجد في الشأن الرئاسي على وجه الخصوص. غير ان مصادر متابعة للقاء، وجدت فيه ابعادا لا تقتصر على الامنية، لجهة استمرار “العلاقات الجيدة والتعاون بين الحزب والقيادة العسكرية” رغم تمسك الحزب بترشيح سليمان فرنجية للرئاسة.

اما الاستحقاق الرئاسي فهو يبقى اسير الانقسام السياسي حول المرشحين المعروفين وظروفهم المحيطة، والكلام عن ترشيح قائد الجيش سابق لاوانه، اذ تشير مصادر مطلعة على جو قيادة الجيش عدم رغبتها بزجها في حسابات القوى السياسية في الاستحقاق الرئاسي وعدم استخدام قائد الجيش في التصويب على اي من القوى السياسية.

يأتي هذا الكلام تزامنا مع رفض حليف حزب الله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ترشيح كل من رئيس تيار المرده سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون للرئاسة.

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