ظهر في افتتاح مونديال قطر.. ما قصة القميص الذي ارتداه “الأمير الوالد” قبل 60 عاماً؟

حرص الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022، على إهداء قميص للأمير الوالد حمد بن خليفة.

وقدمت قطر يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حفل افتتاح مبهراً للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، لاقى صدى عالمياً واسعاً.









قصة قميص الأمير الوالد

وخلال الحفل، ظهر الأمير الوالد حمد بن خليفة، في مقطع فيديو تاريخي، وهو يمارس لعبة كرة القدم مع مجموعة من أصدقائه، على أرضية ترابية صلبة، في مكان أشبه بالصحراء.

وبدا الأمير الوالد في هذا الفيديو التاريخي، وهو في غاية السعادة والفرح، مرتدياً نسخة مشابهة للقميص الذي أهداه له نجله الأمير تميم بن حمد.

وفي لقطة أخرى، أدى الأمير الوالد وظيفة حارس المرمى، حيث وقف بين قائمين معدنيين وعارضة عبارة عن قماش أو خيط.

ثم تمدد على الأرض في محاولة لمنع تسديدة من العبور بين “القائمين والعارضة”، وهي مهمة نجح فيها الأمير الوالد، وسط أجواء غامرة بالفرح والسعادة.

وفي الوقت الذي عادت فيه الصورة إلى مدرجات ملعب البيت، ظهر الشيخ حمد بن خليفة في غاية السعادة وسط تصفيق حار.

وكان نجله الشيخ تميم، أمير قطر، جالساً إلى جانبه، ثم أهداه نسخة مشابهة لذلك القميص الذي ارتداه في الفيديو النادر، ليقوم الأمير الوالد بالتوقيع عليه.

وأهدت اللجنة المنظمة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم، نسخة مشابهة من القميص للمشجعين الذين تواجدوا بمدرجات ملعب البيت.

إعلامي قطري حصل على نسخة منه

بدوره نشر الإعلامي القطري الشهير خالد جاسم، مقدم برنامج المجلس في قناة الكاس القطرية، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع القميص.

وكتب جاسم: “تسلمت هديتي من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد المخصصة للجماهير، وهي نسخة مطابقة لقميص سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة اللي كان يرتديها وهو يلعب كرة القدم منذ أكثر من 60 سنة، والموقعة من الأمير الوالد حفظه الله ورعاه”.

وخسر منتخب قطر أمام نظيره الإكوادوري بهدفين نظيفين، ليصبح أول فريق لدولة مضيفة يخسر المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

وسجّل إينير فالنسيا هدفي الإكوادور في الدقيقتين 16 من علامة الجزاء و31، ليتصدر المنتخب اللاتيني منتخبات المجموعة الأولى مؤقتاً.