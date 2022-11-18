قطر تحسم “جدل الكحول” وتحظر بيعها للمشجعين في محيط الملاعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة عن حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد، بعد “مناقشات” مع الدولة المضيفة.

ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار المفاجىء، لافتاً في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين مع “إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر”.









وأضاف بيان الاتحاد الدولي أنه “إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك”.

وأردف أنه “ستستمر الدولة المستضيفة وفيفا بالعمل لضمان أن تكون الاستادات والمناطق المتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر المتعة وتتسم باحترام كافة الجماهير وتوفر تجربة سارة للجميع”.

وكانت نُصبت عشرات الخيم لبيع الجعة في محيط ملاعب كأس العالم، قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية الأحد بين قطر والإكوادور.

وتتوقع قطر حضور أكثر من مليون مشجع إلى البلاد خلال المونديال على مدار البطولة التي تستمر لـ29 يوماً.

ويرتبط فيفا بعقد رعاية طويل الأمد مع شركة “بادوايزر” العملاقة المنتجة للجعة المملوكة من قبل “AB InBev”.

ولفت البيان إلى أن “منظمي البطولة يعربون عن تقديرهم لتفهم شركة AB InBev ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك من أجل خدمة الجميع خلال كأس العالم 2022 في قطر”.

ويأتي الإعلان قبل يومين من انطلاق مونديال قطر.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في دولة إسلامية محافظة تفرض قيودا صارمة على المشروبات الكحولية وتحظر تناولها في الأماكن العامة، بحسب رويترز.

وكان من المقرر أن تبيع بدويايزر، الراعي الرئيسي لكأس العالم والتي تتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة، الجعة الكحولية داخل المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية قبل ثلاث ساعات وبعد ساعة واحدة من كل مباراة.

وقال مصدر لرويترز إن التراجع عن هذا الموقف جاء بعد مفاوضات مطولة بين رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو وبدويايزر والمسؤولين التنفيذيين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، التي تنظم كأس العالم.

وأضاف المصدر أن تقديم المشروبات الكحولية سيستمر داخل مناطق الضيافة بالملعب.

ودارت تساؤلات حول السماح بشرب الخمر في البطولة هذا العام منذ فوز قطر بحق استضافة كأس العالم في عام 2010. ورغم أن قطر لا تحظر تناول المشروبات الكحولية بشكل كامل مثل السعودية، فإنها تحظر شرب الخمور في الأماكن العامة.

ولا يمكن للزوار جلب الكحول إلى قطر، حتى من السوق الحرة بالمطار، ومعظمهم لا يمكنهم شراء الكحول من متجر الخمور الوحيد في البلاد. ويُباع الكحول في حانات بعض الفنادق، حيث يبلغ سعر نصف لتر من الجعة نحو 15 دولارا.

وأشار المصدر إلى أن بدويايزر ستظل قادرة على بيع الجعة الكحولية في منطقة المشجعين الرئيسية في وسط الدوحة، حيث ستباع مقابل نحو 14 دولارا لكل نصف لتر.

وتدفع الشركة، التي ردأت الشراكة مع فيفا في بطولة 1986، عشرات الملايين من الدولارات في كل كأس عالم للحصول على حقوق حصرية لبيع الجعة في الملاعب، بحسب أسوشيتد برس.