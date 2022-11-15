تجاوز 10 ملايين مشاهدة في 24 ساعة.. فيديو مذهل لنيمار يستقبل كرة أسقطتها طائرة بدون طيار

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ظهر فيه وهو يستعرض إحدى مهاراته في كرة القدم بطريقة مذهلة.

وبرز اسم نيمار ضمن القائمة النهائية لمنتخب البرازيل، المكونة من 26 لاعباً، والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.









فيديو مذهل لنيمار يستقبل كرة أسقطتها طائرة بدون طيار

ونشر أحد البرامج التلفزيونية البرازيلية المنوعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لقطة لنيمار وهو يسيطر على كرة أُرسلت باتجاه الأرض من ارتفاع عالٍ جداً، بإتقان شديد.

وقامت طائرة بدون طيار بإسقاط كرة من ارتفاع وصل إلى 35 متراً، فما كان من نيمار إلا أن استقبلها ثم روّضها بطريقة عجيبة.

بعد ذلك سدد نيمار الكرة في الهواء، بعيداً عنه، وسط تفاعل كبير من زملائه في منتخب البرازيل، الذين صفقوا له واحتفلوا معه.

واقتربت مشاهدات الفيديو- الذي تمت مشاركته عالمياً على نطاق واسع- من 10 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره.

وذكرت تقارير برازيلية أن هذا المقطع تم تصويره في أحد التجمعات السابقة لمنتخب البرازيل، وبالتحديد في سبتمبر/أيلول 2022، ولكن تم نشر الفيديو حديثاً.

يُذكر أن منتخب البرازيل يقيم حالياً معسكراً تدريبياً في مدينة تورينو الإيطالية، وخاض أول تمارينه يوم الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

لكن نيمار ومواطنه ماركينيوس، زميله في باريس سان جيرمان، تأخرا في الالتحاق بمعسكر “السيليساو”، بعد تأخر رحلتهما من باريس إلى إيطاليا، بسبب عطل في محرك الطائرة، وفق ما ذكره موقع ge.globo البرازيلي.

وأدى هذا العطل إلى غياب الثنائي البرازيلي عن المران الأول لمنتخب “السامبا”، لكنهما سينضمان إلى باقي زملائهما خلال الساعات القليلة القادمة.

نيمار متحمس لكأس العالم 2022

وكان نيمار قد أكد مؤخراً، أن المستوى الفني لمنافسات كأس العالم 2022، سيكون مرتفعاً للغاية، لكون البطولة تُقام في منتصف الموسم، الأمر الذي يساهم في رفع جودة كرة القدم، وفق رأيه.

وقال نيمار في مقابلة مع مجلة Esquire Middle East: “من أجل المشاركة في كأس العالم، يجب أن يصل اللاعب إليها وهو في كامل لياقته الجسدية والذهنية”.

وأضاف البرازيلي: “التحضير لمونديال قطر كان رائعاً، لأنه يأتي في ذروة الموسم، ويكون اللاعب فيها في أفضل حالاته، لذا أعتقد أن مستوى كأس العالم سيكون مرتفعاً للغاية”.

وسيشارك نيمار للمرة الثالثة في كأس العالم بعد مونديالي 2014 و2018، وقد تكون الأخيرة له كما صرّح في الأيام القليلة الماضية.

ويحتاج نيمار (75 هدفاً) إلى تسجيل ثلاثة أهداف فقط كي يتجاوز رقم مواطنه، الأسطورة بيليه (77 هدفاً)، ويعتلي عرش هدافي منتخب البرازيل التاريخيين.

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بكأس العالم، حيث يواجه صربيا وسويسرا يومي 24 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعبي لوسيل و974، على أن يختتم الدور الأول بلقاء الكاميرون يوم 2 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، على استاد لوسيل أيضاً.