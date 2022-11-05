زيلينسكي: إيران تكذب بشأن إرسال عدد محدود من الطائرات المسيرة لروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن إيران تكذب بشأن إرسالها عددا محدودا من الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تسقط عشرا على الأقل من هذه الطائرات يوميا.









واعترفت إيران للمرة الأولى اليوم السبت بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا، حيث تستخدم روسيا طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.

وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إنه تم إرسال “عدد صغير” من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل شهور قليلة من الغزو.