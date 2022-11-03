وزير الصحة: ٣ مناطق أساسية نتخوّف من انتشار الكوليرا فيها

ذكر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض في حديث تلفزيوني، أن “جهدنا ينصبّ اليوم على تفادي بلوغ مرحلة خطيرة في مواجهة الكوليرا وتصريف الأعمال لا يتوقّف عندما يتعلّق الأمر على معالجة الأمور الصحية”، مشيراً إلى أن “ثلاث مناطق أساسية نتخوّف من انتشار الكوليرا فيها على نطاق واسع وهي عكار لا سيّما الجانب الغربي منها وصولاً إلى المنية والمنطقة الشمالية من بعلبك ومنطقة بر الياس وضواحيها”.

وطلب في حديث تلفزيوني، إعطاء “الأولوية كهربائياً لمحطات ضخّ المياه ومع وصول الفيول العراقيّ من المفترض التوصل إلى حل لهذا الموضوع”، لافتاً إلى أن “الطاقم الطبي والتمريضي سيكون له الأولوية في تلقي لقاح الكوليرا والأماكن المكتظّة كالسّجون و600 ألف لقاح تصل الى لبنان خلال الأيام الستة المقبلة”.