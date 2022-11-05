بالفيديو- رولا يموت شقيقة هيفا وهبي تُثير الجدل في مطار بيروت

نشرت رولا يموت شقيقة الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على انستغرام أثارت فيه الجدل.

فقد ظهرت رولا بمواكبة أمنية داخل مطار رفيق الحريري الدولي، ويبدو انها كانت عائدة من تركيا حيث كانت تقيم في الفترة الأخيرة، وعلقت على الفيديو بالقول: “آل يموت”.









من جهة أخرى، علّقت رولا على الصور المتداولة لهيفا من حفلها بالرياض والتي ظهرت فيها بشكل مختلف ردا على إحدى المتابعات التي اعتبرت ان شكل هيفا تغير و”كتير كبرانة” بالقول: “انو كتيتا وجدة لحفيدتين وبعمر الخمسينات بالعكس حلو كتير الوحدة تحافظ على وجا وجسما “.