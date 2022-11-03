المجلس الدستوري أصدر 4 قرارات نهائية برد طعون

أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب رد الطعون الـ 4 المتعلقة بطعنين في دائرتي بيروت الاولى والثانية وطعن في دائرة كسروان وطعن في دائرة جزين. وهي: الطعن المقدم من زينة المنذر على فيصل الصايغ ووضاح صادق، إيلي شربتجي على سينتينا زرازير، جوزفين زغيب على فريد هيكل الخازن، وأمل أبو زيد على سعيد الأسمر.









فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة. وهي لكل من: حيدر زهر الدين عيسى ضدّ النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار، النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، إيهاب مطر، فراس السلوم، في دائرة الشمال الثالثة، جاد غصن ضدّ النائب رازي الحاج عن المقعد الماروني في المتن والنائب أغوب بقرادونيان عن المقعد الأرمني في المتن، حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضدّ النائب إيهاب مطر عن المقعد السنّي في طرابلس وفراس السلوم عن المقعد العلوي في طرابلس،

سيمون صفير ضدّ نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان – جبيل عن المقعد الماروني.و واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا.