قرار من مصرف لبنان بخفض فوائد “ودائع المصارف”

كما خفض مصرف لبنان بموجب القرار المذكور فوائد شهادات الإيداع بالدولار المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50 في المئة، على أن يستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية.

وإن كان هذا القرار قد جاء متأخراً لسنوات، إلا انه يبقى قراراً تصحيحياً، يستهدف خفض الفوائد الهائلة التي تستوفيها المصارف حتى اللحظة من مصرف لبنان، في حين انها تحرم مودعيها من أي فوائد على أموالهم المودعة لدى المصارف.