البريق الأخير لميسي ورونالدو وهجوم نيمار وبنزيمة.. أبرز نجوم مونديال قطر 2022

في بلد صيادي اللآلئ، ستكون العيون شاخصة إلى جواهر كرة القدم، حيث يأمل نجوم مونديال قطر 2022 في التألق، ضمن إطار الفصل الأخير للأرجنتيني ليونيل ميسي، أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو الفرنسي كريم بنزيمة، وومضات نجم الديوك، كيليان مبابي، أو البرازيلي نيمار.

ميسي.. البريق الأخير

هي الكأس الوحيدة التي يخلو منها سجله المثقّل بالألقاب (41 لقباً). كان ميسي قاب قوسين أو أدنى من التتويج العالمي في مونديال البرازيل 2014 بخسارته في النهائي أمام ألمانيا (صفر-1 بعد التمديد)، ليحصل مجدداً في سن الـ35 عاماً على فرصة أخيرة للفوز بكأس العالم وذلك في محاولته الخامسة.









آخر ظهور لميسي في بطولة كأس العالم سيكون في قطر

تحت هالة صاحب القميص الرقم 10، لم يُهزم منتخب الأرجنتين في 35 مباراة توالياً، في سلسلة تاريخية شهدت فوزه بلقب مسابقة كوبا أميركا، وهو سيكون حاضراً في قطر على أمل إضافة نجمة ثالثة على قميصه بعد عامي 1978 و1986، ليرتفع ميسي إلى مصاف الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

قال المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات: “مع الأرجنتين، نقدم أداءً جيداً في الوقت الحالي، والجماهير متحمسة”، في حين استعاد “البرغوث” الصغير بريقه مع باريس سان جرمان الفرنسي منذ بداية الموسم الحالي بتسجيله 12 هدفاً وتمريره 13 كرة حاسمة في 17 مباراة بعد موسم أول مخيب للآمال إثر انتقاله المفاجئ من نادي برشلونة الإسباني.

رونالدو.. باهظ الثمن ومتآكل

هو أيضاً يلهث خلف الكأس العالمية، في حين سينضم بدوره إلى النادي المغلق للاعبين الذين خاضوا خمس نهائيات عالمية (رقم قياسي). لكن يبقى السؤال الأهم: هل بإمكان “سي آر7” أن يستعيد بريقه في سن الـ 37 عاماً؟

يحلم رونالدو البالغ من العمر 37 عاما بالتتويج بكأس العالم

يكتنف الشكوك مستقبل البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، حيث بات أسير مقاعد البدلاء ولا يخوض سوى فتات الدقائق مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، كما بات أقل حدّة في صفوف منتخب بلاده، حيث يُظهر اللاعب الذي ما زال ثمنه باهظاً في سوق الانتقالات التآكل والتلف.

ورغم مروره في العدم، إلا أنه يبدو خارقاً مع منتخب سيليساو (191 مباراة دولية، 117 هدفاً)، وينتظره في قطر كتاب الأرقام القياسية، حيث بإمكانه أن يدّون اسمه كصاحب الرقم القياسي المطلق لعدد المباريات الدولية في عالم الكرة المستديرة.

أكد بطل أوروبا 2016: “أريد أن أكون حاضراً في مونديال (2022) وأوروبا (2024)”.

بنزيمة مهاجم ذهبي

بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2022، دخل كريم بنزيمة بُعداً آخر، وهو مجرة النجوم العالميين.

على الرغم من فوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وتتويجه بلقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب “الديوك” عام 2021، ما زال مهاجم الزرق ينتظر تكريساً عالمياً بقميص بلاده.

بنزيمة توج بالكرة الذهبية هذا العام ويتألق مع فريقه ريال مدريد

يأمل “كا بي 9″، العائد إلى المنتخب قبل نهائيات كأس أوروبا العام الماضي بعد غياب لفترة ست سنوات على خلفية فضيحة الشريط الجنسي لزميله السابق ماتيو فالبوينا، في أن يساعد فرنسا على الاحتفاظ بلقبها العالمي في قطر.

“أريد أن ألعب بقوة. الفوز بها؟ بالطبع أرغب بالفوز بكأس العالم” قال بنزيمة في وقت سابق.

مبابي يساوي الملايين

هزّ زلزال خبر الكشف عن راتبه القياسي وهو 630 مليون يورو للبقاء في صفوف باريس سان جرمان حتّى عام 2025 عالم كرة القدم وما زالت ارتداداته تُسمع حتى الآن… غير أن كيليان مبابي تجاهل كل ما يحصل.

يضع هذا المهاجم، البالغ 23 عاماً، نصب عينيه هدفاً واحداً: تأكيد تكريسه مع فرنسا في مونديال روسيا 2018، حين تمت مقارنته مع الاسطورة “الملك” بيليه ضمن قائمة أصغر اللاعبين فوزاً بكأس العالم وثاني أصغر لاعب يسجل في النهائي.

مبابي على يمين الصورة مع بيليه

من أجل أن يسير على خطى الأسطورة البرازيلي، اللاعب الوحيد المتوج بالمونديال ثلاث مرات، يتوجب على مبابي أن يدير ظهره لجميع الاضطرابات التي لاحقته في الأشهر الأخيرة، بدءاً من الإزعاج الذي أبداه من تمركزه في الملعب مع نادي العاصمة، أو رغباته المفترضة، ومروراً بالجدل حول حقوق الصورة مع “الديوك”، وأخيراً وليس آخراً الانتقادات التي طالت سان جرمان على خلفية طرق تنقله خلال مبارياته المحلية في الدوري….

نيمار والتتويج المنتظر

في البرازيل، يأمل عشاق كرة القدم أن يكون نيمار الوريث المنتظر لبيليه وليس مبابي.

نيمار يتخلف عن الملك بيليه بثلاث أهداف فقط مع المنتخب البرازيلي

بعد الخسارة التاريخية أمام ألمانيا 1-7 على أرضهم في نصف نهائي مونديال 2014، ينتظر البرازيليون التكريس السادس العالمي لمنتخب “سيليساو” الواثق من قوته ونجمه صاحب الرقم 10 وسيد اللعب نيمار المتوقع أن يخوض موندياله الأخير وهو في سن الـ 30 عاماً.

يسير المهاجم البرازيلي على الماء وبخطوات متسارعة خلف بيليه هذا الموسم، فمع 74 هدفاً بالقميص الصفراء، لم يعد يتأخر سوى بفارق 3 أهداف عن الرقم القياسي للملك (77).

لخّص مدرب البرازيل تيتي في سبتمبر، الحالة التي يمر بها نيمار هذا الموسم، قائلاً “هو جاهز، ونحن سعداء للغاية بمستوى نيمار”.

وأيضاً: دي بروين، كاين، مانيه، ليفاندوفسكي…

ليفاندوفسكي سيقود هجوم بولندا في مونديال قطر

باستثناء منتخب إيطاليا، بطل أوروبا، والذي فشل في التأهل إلى العرس العالمي الكروي، أو الظاهرة الهداف النروجي، إرلينغ هالاند، ستكون أبرز الاسماء في عالم الكرة المستديرة على الموعد في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتّى 18 ديسمبر.

مانيه يأمل في أن يقود منتخب السنغال لإنجاز في كأس العالم 2022

إلهام البلجيكي كيفن دي بروين، وقتالية الإنكليزي هاري كاين، ومراوغات السنغالي ساديو مانيه، ودقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمام المرمى، ودهاء الألماني، توماس مولر، أو تمريرات الكرواتي، لوكا مودريتش، تعد كلها بوفرة المواهب داخل ملاعب قطر.