باسيل: ميقاتي اتّصل لإقفال ملف سلامة ومنح الحكومة الثقة… والأخير يردّ

نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعنال نجيب #ميقاتي “نفياً قاطعاً ما أدلى به النائب جبران #باسيل في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض #سلامة”.

كما نفى ميقاتي “إرساله أيّ موفد لطلب الثقة لحكومته قبل سفره إلى الجزائر”، مؤكداً أنّ “باسيل هو من أرسل موفداً لطلب إصدار التشكيلة الحكومية كما هي بشكلها الحالي، فاقتضى التوضيح”.









بيان ميقاتي يأتي ردّاً على كلام باسيل خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها إنّ “ميقاتي أجرى اليوم اتصالات لإقفال ملف رياض سلامة”، كما أكد أنّ “ميقاتي أرسل وسيطاً قبل سفره إلى الجزائر يطلب منح الثقة مقابل تشكيل حكومة فتمنينا له التوفيق”.