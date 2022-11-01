“بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك”.. وول ستريت جورنال: حالة تأهب قصوى في الرياض وواشنطن

شاركت الرياض معلومات استخباراتية مع واشنطن، تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال“، الثلاثاء، عن مسؤولين سعوديين وأميركيين.

وردا على التحذير، رفعت السعودية والولايات المتحدة وعدة دول مجاورة أخرى مستوى التأهب لقواتها العسكرية، وفق ما ذكره المسؤولون للصحيفة، لكنهم لم يقدموا المزيد من التفاصيل حول المعلومات التي تمتلكها المملكة.









وقال مسؤولون سعوديون إن إيران تستعد لشن هجمات على كل من المملكة ومحافظة أربيل العراقية، في محاولة لصرف الانتباه عن الاحتجاجات المحلية التي تجتاح البلاد منذ سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، قوله: “نحن قلقون بشأن شكل التهديد، ونبقى على اتصال دائم من خلال القنوات العسكرية والاستخباراتية مع السعوديين. لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة”.

وهاجمت إيران بالفعل شمال العراق بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة منذ أواخر سبتمبر.

وأسقطت طائرةٌ حربية أميركية مسيرةً إيرانية أثناء توجهها نحو أربيل، حيث تتمركز القوات الأميركية.