مدير عام رئاسة الجمهوريّة زار السّراي وقدّم العرض الأخير.. فردّ ميقاتي: الطّائرة تنتظرُني

أفادت معلوماتٌ صحافيّة بأنّ “مدير عام رئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكوميّ قبل مغادرته إلى الجزائر، وعرض عليه إصدار مراسيم الحكومة كما هي لتجاوُز العقبات الدستوريّة. ولدى سؤال ميقاتي عن الثقة، وما إذا كان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قد قرّر منحها، أحال شقير الأمر إلى مجلس النواب، ولم يُعطِه جواباً حاسماً حولَ منحه الثقة من نواب التيار.

عندها، أبلغ ميقاتي شقير أنّ الطائرة تنتظرُه لتمثيل لبنان في قمّة الجزائر العربية شاكراً للزائر عرضه المرفوض”.