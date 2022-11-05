غاز_لبنان_لكل_العرب.. هاشتاغ سعودي ساخر “للمطالبة بحقوقهم”

تصدر هاشتاغ #غاز_لبنان_لكل_العرب الترند على موقع تويتر في السعودية. واحتوى الهاشتاغ تغريدات ساخرة مستلهمة من “نظريات” يتبناها مغردون يصفهم السعوديون بـ”البرتقاليين” و”هم أعداء السعودية” وبعضهم من “أنصار إيران” في المنطقة.

وتداول مغردون في هذا السياق مقاطع فيديو مجمعة لرموز محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين وآخرين من لبنان وفلسطين وسوريا وغيرها وبعضهم إعلاميين وسياسيين ورجال دين يؤكدون أن “بترول السعودية ملك لكل العرب” ويقول آخرون إنه ملك لكل المسلمين في كل أصقاع الأرض.









ويدعو الشعور الجديد بالقومية السعودية إلى الانفصال عن أيّ التزام تجاه أصحاب القضايا التي لا تضيف إلى السعودية شيئا فما بالك بأولئك الذين يمتهنون سب السعودية وشتمها ليلا ونهارا.

وقال حساب كولومبس: