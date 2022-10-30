ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها الفن

نفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ما تردد أخيراً عن اعتزالها الفن، وقالت: “يقولوا اللي بدن يقولوه… الفنان بلا جمهور يقعد بالبيت أفضل له”.

وفي حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي المذاع عبر قناة “الحياة” على هامش إحيائها حفلاً غنائياً في “مهرجان الموسيقى العربية” الذي أُقيم في دار الأوبرا، عبرت ديانا عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في المهرجان، مؤكدة أنها سعدت للغاية بتفاعل الجمهور معها خلال الحفل، وتتمنى إحياء العديد من الحفلات في مختلف الأماكن في مصر.









وأوضحت أنها مرت بالعديد من الصعاب والمشكلات في حياتها بسبب بعض الأشخاص، لكنها تصر على الثبات والقوة وتخطّي الأزمات، قائلةً: “مريت بصعوبات كثيرة… ما في إنسان ما مر بظروف ومشاكل وضغط… الله يسامحهم بقى اللي كانوا السبب، هيدي صفحة وطويتها… بدك دايماً تكون أرقى من كل هي التفاهات اللي بنسمعها ونشوفها”.