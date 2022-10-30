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أوسمة من شتى الأنواع.. «business» نهاية العهد

October 30, 2022

شهدت نهاية عهد الرئيس ميشال عون بازارا تنافس فيه المستشارون والحزبيون من التيار الوطني الحر على منح كل جماعته والمحسوبين عليه أوسمة من شتى الأنواع. ووصل الأمر الى ارسال تلك الأوسمة الى مكاتب او بيوت البعض نظرا لعدم قدرة الرئيس عون على استقبال كل من حازوا الأوسمة.

وطغت اللوثة الطائفية في اختيار نوع الوسام الممنوح ان كان وسام استحقاق وطني أو أرز وطني، وظهر التمييز بين من منح الفضي والذهبي ومن منح الفارس او الضابط او الضابط اكبر او الكومندور.




يذكر أن من يقلدون الأوسمة الرفيعة غالبا يكونون من أصحاب رؤوس الأموال، ويمرر مستشارون ومقربون أسماءهم مقابل مبالغ، والذي صار يعرف بـ «business» نهاية كل عهد.

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