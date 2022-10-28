بعد “تحرير العصفور”.. أول إجراء لإيلون ماسك بشأن الحسابات المحظورة

أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك، الجمعة، أنه سيشكل “مجلس إشراف على المحتوى” للمنصة من أجل تقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات محظورة.

وغرد ماسك قائلا: “سيشكل تويتر مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوعة بشكل كبير. لن تتخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس”.









واستحوذ ماسك رسميا على تويتر مقابل 44 مليار دولار في خطوة تنذر بمرحلة من عدم اليقين لمنصة التواصل الاجتماعي، أسعدت البعض وأثارت قلق آخرين حريصين على مستقبل الشبكة ذات التأثير الكبير.

وقالت بورصة نيويورك في وثيقة أُرسلت إلى هيئة تنظيم السوق الأميركية، إن “الاندماج بين تويتر وإكس هولدينغز 2” وهي شركة “يملكها إيلون ماسك، تم في 27 أكتوبر”، وأضافت “تم شراء كل أسهم تويتر بمبلغ 54,20 دولارا” للسهم.

وعُلّق الجمعة تداول أسهم تويتر في بورصة نيويورك التي أعلنت أنها ستشطب الشركة قريبا.

وغرّد ماسك مساء الخميس “تم تحرير العصفور”، في إشارة إلى شعار المنصة.

وبعد شهرين من مسلسل الاستحواذ الذي شهد تقلبات، سارع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي، وفق ما نقلت قناة “سي إن بي سي” التلفزيونية وصحيفة واشنطن بوست عن مصادر لم تسمياها.

وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول، الجمعة، وإلا كان سيواجه المحكمة في نوفمبر لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع تويتر.

وكان إيلون ماسك وقّع في أبريل اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر قبل أن يفسخه بمبادرة منه في يوليو، متهما المنصة بالكذب بشأن نسبة الحسابات المزيفة ورسائل البريد العشوائي، معتبرا أن المجموعة “مارست الخداع” من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقق منها عائدات.